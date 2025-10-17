Przeczytaj w weekend
Co stało się Peterowi Parkerowi? Nowe zdjęcia i wideo z planu Spider-Mana 4

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej materiałów z planu filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Na najnowszych zdjęciach doskonale widać nowy kostium Petera Parkera, a wideo intryguje niepokojącym stanem superbohatera.
Oliwia Garczyńska
Tagi:  marvel 
Spider-Man 4 Spider-man całkiem nowy dzień MCU
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Marvel/Sony
Zdjęcia do wyczekiwanego filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień odbywające się w Wielkiej Brytanii dobiegły już końca, lecz dalej w Internecie pojawiają się kolejne wycieki materiałów z planu. Sprawdźcie, jak prezentuje się nowy kostium Petera Parkera i wideo, które rozbudziło sporą dyskusję wśród fanów. 

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - nowe materiały zza kulis

Nie brakuje teorii odnośnie momentu, w którym Spider-Man łapie się za głowę, a następnie potyka. Dominującą wersją wydarzeń wśród fanów jest ta, według której Pajączek został wcześniej otruty przez Skorpiona, gdyż przypomina to jego zachowanie w grach po walce stoczonej z Maciem Garganem. Inną opcją jest to, że Peter mógł paść ofiarą ataku psychicznego i dlatego dzieje się z nim coś dziwnego. 

Zwrot w sprawie pomocniczki Punishera w Spider-Manie 4. To jednak postać z seriali Netfliksa?

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień została zaplanowana na 31 lipca 2026

Źródło: comicbookmovie

