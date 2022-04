Spider-Man: Across the Spider-Verse w kinach później. Sony ogłasza nowy grafik premier

fot. materiały prasowe

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) to sequel nagrodzonej Oscarem animacji z 2018 roku. Sony, które odpowiada za projekt, ma złą wiadomość dla fanów. Otóż film trafi do kin później. Zamiast 7 października 2022 roku, produkcja zadebiutuje 2 czerwca 2023 roku. Natomiast sequel animacji, czyli Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II pojawi się na wielkich ekranach 29 marca 2024 roku.

Ponadto Sony ujawniło daty premier swoich innych projektów. Bez litości 3, czyli kolejna część serii filmów akcji z Denzelem Washingtonem w roli głównej trafi do kin w USA 1 września 2023 roku.

fot. materiały prasowe

Kolejne widowisko z uniwersum postaci ze świata Spider-Mana, czyli Madame Web, zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 7 lipca 2023 roku. W roli głównej zobaczymy Dakotę Johnson.

Natomiast widowisko o Wojnie koreańskiej Devotion oraz film animowany Lyle, Lyle, Crocodile pojawią się w amerykańskich kinach odpowiednio 21 października 2022 roku (w limitowanej dystrybucji już od 14 października) i 7 października 2022 roku.