Spider-Man: Bez drogi do domu pokonuje Avengers: Koniec gry. Nowy rekord frekwencyjny w Polsce!

Do tej pory miano najpopularniejszej produkcji Marvela w historii polskich kin z liczbą ponad 1,8 mln widzów należało do tytułu z 2019 roku, Avengers: Koniec gry. Wygląda na to, że 9 marca 2022 roku wszystko się zmieniło. Spider-Man: Bez drogi do domu zdeklasował dotychczasowego faworyta wynikiem ponad 1,9 mln oglądających fanów. Film w reżyserii Jona Wattsa robi furorę.

Spider-Man: Bez drogi do domu - najchętniej oglądany film Marvela

Spider-Man: Bez drogi do domu - usunięta scena

Do sieci trafiło kilka zdjęć zza kulis i jedna fotek z usuniętej sceny z windy. Pochodzi to z momentu, gdy grupa złoczyńców i Pajączek jechali do mieszkania. Fotka jest pierwsza w poniżej galerii.

Spider-Man: Bez drogi do domu

Spider-Man: Bez drogi do domu - fabuła, obsada, data premiery

Życie Petera Parkera zamienia się w codzienność popularnej gwiazdy. Konsekwencje niechcianej sławy uderzają w bliskich superbohatera - jego dziewczynę MJ (Zendaya) oraz najlepszego kumpla Neda (Jacob Batalon). Chłopak postanawia zwrócić się o pomoc do Doktora Strange'a (Benedict Cumberbatch).

W filmie występują także Jamie Foxx jako Electro, Jon Favreau jako Happy Hogan, Willem Dafoe jako Zielony Goblin, Alfred Molina jako Doktor Octopus, Benedict Wong, Andrew Garfield, Tobey Maguire, Marisa Tomei i inni.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera światowa w VOD odbędzie się 22 marca 2022 roku.

