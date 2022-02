Spider-Man: Bez drogi do domu - aktorzy odtworzyli kultowego mema. Zobacz go w wersji aktorskiej

fot. materiały prasowe

Sony Pictures i Marvel Studios wiedzą, jak promować nadchodzące wydanie Blu-ray filmu Spider-Man: Bez drogi do domu. Wrzucili oni wcześniej przygotowane zdjęcie z planu z trzema Pajączkami granymi przez Toma Hollanda, Tobeya Maguire'a i Andrew Garfield, którzy odtwarzają popularny mem z trzema superbohatera oparty na ujęciu z animacji. To jest coś, na co fani czekali i mieli nadzieję zobaczyć w samym filmie!

Spider-Man: Bez drogi do domu - mem w wersji aktorskiej

fot. materiały prasowe

Oficjalnie ogłoszono, że amerykańska premiera filmu w platformach streamingowych odbędzie się 22 marca 2022 roku. Natomiast wydanie Blu-ray w 4k UHD pojawi się 12 kwietnia 2022 roku. Na obecną chwilę nie znamy dat premiery w Polsce, ale wiemy, że w naszym kraju prawa do wyświetlania Spider-Man: Daleko od domu ma platforma HBO Max, która wchodzi na polski rynek już 8 marca 2022 roku.

Przypomnijmy ,że Spider-Man: Bez drogi do domu to jeden z największych hitów w historii kina. Do tej pory ze sprzedaży biletów do kin zebrał 1 mld 832,1 mln dolarów.

