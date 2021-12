Spider-Man: Bez drogi do domu - scena po napisach zaskoczy. Spoilerowy wyciek informacji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Scena po napisach filmu Spider-Man: Bez drogi do domu na pewno widzów zaskoczy i z opisu wydaje się ważna dla MCU. Informacja pochodzi od zawsze dobrze poinformowanego scoopera Daniela Richtmana, którego doniesienia często się sprawdzają. Traktujmy ją jako plotkę i z dystansem pomimo jest rzetelności.

Spider-Man: Bez drogi do domu - scena po napisach

Według informacji, do których dotarł Daniel Richtmana kluczową rolę w scenie odgrywają Eddie Brock i Venom, czyli postać grana przez Toma Hardy'ego, która - jak wiemy ze sceny po napisach Venoma 2 - została przeniesiona do MCU w wyniku zaklęcia Doktora Strange'a.

Tłumaczy, że po wydarzeniach z finałowego aktor Venom ma zostać odesłany do swojego świata, z którego go ściągnięto. Jednakże część symbionta, czyli Venoma pozostaje w MCU. Oznacza to, że cały Venom nie wrócił do siebie. Według Richtmana to zapowiedź tego, że symbiont połączy się ze Spider-Manem i dostaniemy podobny wątek z czarnym kostiumem jak w filmie Spider-Man 3 Sama Raimiego. To więc jest duża sugestia na temat przyszłości Pajączka. Nie wiadomo, czy to jedyna scena, w której Venom się pojawia, czy widzimy go też w samym filmie skoro jest on obecny w tym świecie.

Podkreślamy, że mowa jest o scenie po napisach, czyli tej drugiej scenie. Pierwsza scena pojawiła się po animowanej części napisów i według najnowszych doniesień tam znajdzie się teaser Doktora Strange'a 2.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera 17 grudnia 2021 roku w polskich kinach.

