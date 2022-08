Spider-Man: Bez drogi do domu - nowe ujęcia z rozszerzonej wersji w wideo i klipie promujących film

fot. materiały prasowe

We wrześniu do kin na świecie trafi rozszerzona wersja hitowego widowiska Spider-Man: Bez drogi do domu. Nosi ona tytuł More Fun Stuff Version i zawiera 11 minut niepublikowanego wcześniej materiału. Do sieci trafiły dwa krótkie materiały wideo promujące produkcję. Jeden to teaser, który zawiera parę nowych ujęć, natomiast drugi to klip przedstawiający niewykorzystaną w poprzedniej wersji kinowej scenę w windzie z udziałem Petera, cioci May, Doktora Octopusa, Electro, Normana Osborna i Sandmana. Możecie sprawdzić je poniżej.

W filmie świat dowiaduje się, że Peter Parker to Spider-Man. To rujnuje życie naszemu bohaterowi. Wobec tego zwraca się on do Doktora Strange'a, który ma zaklęciem sprawić, że ludzie zapomną o superbohaterskim alter ego Petera. Rytuał nie przebiega jednak po myśli bohaterów i doprowadza do tego, że w świecie Petera zaczynają pojawiać się złoczyńcy z innych rzeczywistości. Co ciekawe do świata trafiają również dwaj inni Spider-Mani. Cała trójka łączy siły, aby powstrzymać antagonistów.

Spider-Man: Bez drogi do domu - wideo promujące wersję rozszerzoną

Spider-Man: Bez drogi do domu

W obsadzie znajdują się między innymi Tom Holland, Zendaya, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina, Jamie Foxx i Willem Dafoe.

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera rozszerzonej wersji w kinach 2 września. Na razie nie wiadomo czy trafi ona również do Polski.