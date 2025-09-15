Otwierająca scena Spider-Mana 4 będzie szalona. Punisher naciera na złoczyńców

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios

Kamery wciąż pracują na planie Spider-Mana: Całkiem Nowy Dzień w Wielkiej Brytanii, a w międzyczasie, pojawiło się sporo spekulacji odnośnie tego, o czym jest film. Pierwsza fala zdjęć z planu pokazywała Człowieka-Pająka (Tom Holland) stojącego na opancerzonym pojeździe, a później padły informacje, że w sekwencji pościgu bierze też udział Frank Castle (Jon Bernthal). Według scoopera MyTimeToShineHello ta dynamiczna scena akcji ma otwierać film, a podczas niej pojawi się kilka niespodziewanych postaci.

Jak ma zaczynać się Spider-Man 4?

Jak podaje scooper, scena zaczyna się od ataku grupy przestępców, którzy próbują uwolnić Scorpiona (Michael Mando) w trakcie jego transportu do innej placówki. Punisher i jego tajemnicza partnerka dowiadują się o tym i chcą wyeliminować złoczyńców, podczas gdy Spider-Man robi wszystko, by powstrzymać rzeź, udaremnić ucieczkę i nie dopuścić do tego, by Castle zdążył kogokolwiek zabić.

Premiera Spider-Mana: Całkiem Nowy Dzień została przesunięta o tydzień — z 24 lipca 2026 na 31 lipca 2026.

Spider-Man: Całkiem Nowy Dzień - zdjęcia z planu