placeholder
Reklama
placeholder

Otwierająca scena Spider-Mana 4 będzie szalona. Punisher naciera na złoczyńców

Nowy Spider-Man ma rozpoczynać się z wielkim rozmachem. Według plotek Peter Parker będzie musiał w tej samej chwili mierzyć się z Punisherem i gangiem Skorpiona.
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Spider-Man: Całkiem no... 
scena otwierająca MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Spider-Man: Całkiem nowy dzień fot. Instagram Toma Hollanda / Marvel Studios
Reklama

Kamery wciąż pracują na planie Spider-Mana: Całkiem Nowy Dzień w Wielkiej Brytanii, a w międzyczasie, pojawiło się sporo spekulacji odnośnie tego, o czym jest film. Pierwsza fala zdjęć z planu pokazywała Człowieka-Pająka (Tom Holland) stojącego na opancerzonym pojeździe, a później padły informacje, że w sekwencji pościgu bierze też udział Frank Castle (Jon Bernthal). Według scoopera MyTimeToShineHello ta dynamiczna scena akcji ma otwierać film, a podczas niej pojawi się kilka niespodziewanych postaci.

Jak ma zaczynać się Spider-Man 4?

Jak podaje scooper, scena zaczyna się od ataku grupy przestępców, którzy próbują uwolnić Scorpiona (Michael Mando) w trakcie jego transportu do innej placówki. Punisher i jego tajemnicza partnerka dowiadują się o tym i chcą wyeliminować złoczyńców, podczas gdy Spider-Man robi wszystko, by powstrzymać rzeź, udaremnić ucieczkę i nie dopuścić do tego, by Castle zdążył kogokolwiek zabić.

Premiera Spider-Mana: Całkiem Nowy Dzień została przesunięta o tydzień — z 24 lipca 2026 na 31 lipca 2026. 

Spider-Man: Całkiem Nowy Dzień - zdjęcia z planu

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - materiały z planu

arrow-left
Spider-Man: Całkiem nowy dzień - materiały z planu
Źródło:
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  Spider-Man: Całkiem no... 
scena otwierająca MCU
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 6. Terminator 2: Dzień sądu (1991)
-

James Cameron o kolejnym Terminatorze. Reżyser ma problem z science fiction

2 Batman - Początek (2005)
-

Matt Reeves o fabule Batmana 2. Mroczny Rycerz nigdy nie był tak ukazany

3 Plakat serialu Monster: The Ed Gein Story i zdjęcie Eda Geina
-

Kolejny zwiastun 3. sezonu serii Potwór. Zobaczcie Geina w jego masce

4 3. Kapitan Ameryka w Avengers: Koniec gry
-

Legendarna broń Avengers mogła powrócić w Thunderbolts*! Oto niewykorzystany szkic

5 Franz Kafka
-

Znamy polskiego kandydata do Oscara. Wielki sukces Agnieszki Holland

6 Gorączka
-

Gorączka 2 oficjalnie powstaje! Słynny aktor na pokładzie - obsada zapiera dech w piersiach

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e177

Moda na sukces

s03e02

s42e231

Ridiculousness

s42e232

Ridiculousness

s42e233

Ridiculousness

s42e234

Ridiculousness

s38e171

Zatoka serc

s42e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

LEGO Voyagers

15

wrz

Gra

LEGO Voyagers
Mass Effect: Gra Planszowa

17

wrz

Gra

Mass Effect: Gra Planszowa
Dying Light: The Beast

18

wrz

Gra

Dying Light: The Beast
Mort

18

wrz

Książka

Mort
Ten sam dzień z tobą

18

wrz

Film

Ten sam dzień z tobą
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tommy Lee Jones
Tommy Lee Jones

ur. 1946, kończy 79 lat

Marisa Ramirez
Marisa Ramirez

ur. 1977, kończy 48 lat

John Bradley
John Bradley

ur. 1988, kończy 37 lat

Chelsea Staub
Chelsea Staub

ur. 1988, kończy 37 lat

Paweł Pawlikowski
Paweł Pawlikowski

ur. 1957, kończy 68 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

10

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV