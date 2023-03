Spider-Man - kto może zagrać Milesa Moralesa w filmie aktorskim? Faworyt fanów zgłosił się sam

Fot. Materiały prasowe

Fani zastanawiają się, jak długo jeszcze będzie trzeba czekać na aktorską wersję Milesa Moralesa. Choć tego nie wiemy, to Shameik Moore, który podkładał mu głos w Spider-Man: Uniwersum i Spider-Man: Poprzez multiwersum, zdradził od czego prawdopodobnie zależy to, czy to właśnie on zagra superbohatera Marvela w live-action.

Jeśli chodzi o adaptacje Spider-Mana, Peter Parker wciąż rządzi w live-action, zaś Miles Morales wciąż czeka na swój wielki debiut na dużym ekranie. Warto jednak pamiętać, że jego pojawienie się było kilkukrotnie sugerowane w MCU. Na przykład Electro w No Way Home zażartował na temat tego, że gdzieś w multiwersum musi być jakiś czarny Spider-Man, zaś Donald Glover w Homecoming został obsadzony jako Aaron Davis, czyli komiksowy wujek Milesa.

Spider-Man Czy Shameik Moore zagra Pajączka w live-action?

Shameik Moore wypowiedział się dla Empire.

Jamie Foxx Tom Holland Byłem na premierze No Way Home i wszyscy w kolejce patrzyli na mnie! Dostałem dużo tweetów. Czuję, że wszyscy wiedzą, że byłbym świetnym Milesem Moralesem w live-action. Kiedy opuszczałem kino po premierze,[który grał Electro - przyp. red.] patrzył na mnie tak... jakby wiedział. <śmiech> Myślę, żetakże to wie. Wszystko zależy od tego, ile lat będzie miał mieć Miles, gdy będą gotowi nakręcić o nim film aktorski. Na tym polega zagadka, czy go zagram, czy nie.

Producentka Pajączka, Amy Pascal, powiedziała za to, że fani będą musieli zaczekać jeszcze kilka lat, by przekonać się, co zrobią.

Marvel - jak wyglądaliby herosi po ugryzieniu przez pająka?

Potwierdzono, że drugi tom Edge of Spider-Verse pojawi się w 2023 roku. W komiksie zobaczymy jeszcze więcej alternatywnych światów, w których żyją niesamowite i zaskakujące warianty Spider-Mana. Z tej okazji opublikowano nową serię okładek Spider-Verse, które zdradzają, jak wyglądaliby najwięksi superbohaterowie Marvela po ugryzieniu pajączka. Musicie to zobaczyć - grafiki znajdziecie poniżej.