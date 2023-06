Spider-Man: Poprzez multiwersum – niespodzianka dla fanów. Film ma kilka różnych wersji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Spider-Man: Poprzez multiwersum to druga część animowanych przygód Milesa Moralesa, która już zaimponowała ogromną listą easter eggów i masą odniesień do komiksów o Pajączku. Jednakże, okazuje się, że twórcy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę – wiele różnych wersji filmu.

Spider-Man: Poprzez multiwersum – różnice w wielu wersjach animacji

Najpierw zauważył to użytkownik Twittera @balisonqs, który dostrzegł różnice w scenie ze Spider-Manem 2099, granym przez Oscara Isaaca, który rozmawia ze swoją asystentką Lylą. W pierwszej wersji bohaterka wskazuje na Miguela, a w innej robi selfie z filtrem zajączka. Zobaczcie sami:

Jest jeszcze więcej małych różnic. Szkarłatny Pająk mówi inne słowa, kiedy ściga Milesa. W jednej wersji, postać z głosem Andy’ego Samberga, mówi, że ten chwyt, którym złapał Milesa nazywa się „sleeper hold”. W innej mówi o swojej „dobrze zarysowanej muskulaturze”.

Inni widzowie w mediach społecznościowych pojawili się z innymi – nieco mniej sprawdzonymi – twierdzeniami na temat zmian w scenach z Vulturem, Spider-Punkiem czy Spotem. Jeśli to jest sprytny sposób, abyśmy wszyscy wrócili do kin i sprawdzali każdą drobną zmianę, to cóż, działa.

To nie jest teoria ani żaden rodzaj sztuczki z efektem Mandeli. Zastępca montażysty filmu, Andrew Leviton, potwierdził informacje o wielu wersjach animacji na Twitterze, pisząc: „Zastanawiałem się, kiedy ludzie zaczną to zauważać…”.

https://twitter.com/AlliterAndy/status/1672063881446035456

