Spider-Man Uniwersum - Miles Morales bohaterem figurki. Będzie pasować na Waszej półce?

Animacja Spider-Man Uniwersum w ekspresowym tempie stała się jednym z najważniejszych przedsięwzięć superbohaterskich ostatnich lat - dość powiedzieć, że na jej konto trafił zeszłoroczny Oscar dla najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego. Za 2 lata studio Sony ma wypuścić do kin kontynuację produkcji, a za kulisami głośno spekuluje się również o powstaniu spin-offu z postaciami żeńskimi. Fani obrazu mają teraz kolejne powody do zadowolenia; firma Hot Toys ujawniła bowiem zdjęcia figurki, której bohaterem jest ekranowy Miles Morales.

Wykonany w skali 1:6 i mierzący 29 cm wysokości przedmiot zawiera m.in. wymienną część twarzy wokół oczu, która pozwoli na wyrażanie przez herosa innych emocji. Do zestawu dołączono również rozmaite akcesoria, w tym różne stroje z charakterystyczną bluzą z kapturem na czele, plecak czy wymienne rękawice. Figurka trafi do sprzedaży pomiędzy 2. a 3. kwartałem przyszłego roku; na razie nie wiemy jeszcze, ile będzie ona kosztować (według spekulacji może to być cena rzędu 400-500 dolarów).

Zobaczcie zdjęcia figurki: