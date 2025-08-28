Nowy film Spike'a Lee stoi ramię w ramię z klasykiem Kurosawy? Tak twierdzi scenarzysta Taksówkarza
Paul Schrader na przestrzeni swojej kariery wielokrotnie współpracował z Martinem Scorsese i ma na koncie jedną nominację do prestiżowego Oscara. Teraz fachowym okiem ocenił, czy nowy film Spike'a Lee dorasta do pięt oryginałowi legendarnego Kurosawy.
Od góry do dołu to nowy film Spike'a Lee, który jest odświeżoną wersją klasyka sprzed lat w reżyserii legendarnego Akiry Kurosawy, czyli Nieba i piekła. Produkcja z Denzelem Washingtonem w roli głównej zebrała bardzo dobre oceny w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy wystawili aż 90% pozytywnych opinii, co przy 190 tekstach robi spore wrażenie. Publiczności też się podoba nowy projekt znanego reżysera - 86%.
Nowe informacje na temat Spider-Mana 4. Punisher odegra ważną rolę; sceny akcji wbiją w fotel
Od góry do dołu przypadł do gustu nie tylko krytyków i publiczności, ale też Paula Schradera, scenarzysty m.in. Wściekłego byka i Taksówkarza od Martina Scorsese. Jego zdaniem to produkcja, która może stać ramię w ramię z oryginałem Kurosawy.
Od góry do dołu – o czym jest film?
Od góry do dołu jest luźno inspirowany japońskim filmem Akiry Kurosawy Niebo i piekło, który – podobnie jak nowa produkcja – oparto na powieści The King's Ransom autorstwa Eda McBaina. Fabuła skupia się na biznesmenie, który staje przed dylematem: wykorzystać majątek do rozwoju kariery czy poświęcić go, by uratować porwane dziecko.
W głównej roli występuje Denzel Washington, który tym samym już po raz piąty współpracuje ze Spikiem Lee. W obsadzie znaleźli się także Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson oraz raperka Ice Spice.
Najlepsze filmy o samurajach [RANKING]
Źródło: worldofreel.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1961, kończy 64 lat