Nowy film Spike'a Lee stoi ramię w ramię z klasykiem Kurosawy? Tak twierdzi scenarzysta Taksówkarza

fot. A24

Od góry do dołu to nowy film Spike'a Lee, który jest odświeżoną wersją klasyka sprzed lat w reżyserii legendarnego Akiry Kurosawy, czyli Nieba i piekła. Produkcja z Denzelem Washingtonem w roli głównej zebrała bardzo dobre oceny w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy wystawili aż 90% pozytywnych opinii, co przy 190 tekstach robi spore wrażenie. Publiczności też się podoba nowy projekt znanego reżysera - 86%.

Od góry do dołu przypadł do gustu nie tylko krytyków i publiczności, ale też Paula Schradera, scenarzysty m.in. Wściekłego byka i Taksówkarza od Martina Scorsese. Jego zdaniem to produkcja, która może stać ramię w ramię z oryginałem Kurosawy.

Kiedy pierwszy raz przeczytałem, że Spike Lee stworzy remake Nieba i piekła, to pomyślałem, że to próżny wysiłek. [...] Udowodnił mi, że się myliłem. Od góry do dołu stoi ramię w ramię z filmem Kurosawy.

Od góry do dołu – o czym jest film?

Od góry do dołu jest luźno inspirowany japońskim filmem Akiry Kurosawy Niebo i piekło, który – podobnie jak nowa produkcja – oparto na powieści The King's Ransom autorstwa Eda McBaina. Fabuła skupia się na biznesmenie, który staje przed dylematem: wykorzystać majątek do rozwoju kariery czy poświęcić go, by uratować porwane dziecko.

W głównej roli występuje Denzel Washington, który tym samym już po raz piąty współpracuje ze Spikiem Lee. W obsadzie znaleźli się także Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson oraz raperka Ice Spice.

