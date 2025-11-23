Stamtąd - co z 4. sezonem? Jest w końcu aktualizacja, na którą czekali fani!

fot. MGM+ Studios

Amerykańska platforma MGM+, odpowiedzialna za realizację serialu Stamtąd, ujawniła w mediach społecznościowych, że prace na planie czwartego sezonu zostały zakończone. Z tej okazji opublikowano oficjalne wideo ogłaszające to wydarzenie.

Stamtąd - wideo z planu 4. sezonu

W poście na portalu społecznościowym X zasugerowano, że we wideo mogą być jakieś tropy dotyczące nowych odcinków.

Stamtąd - kiedy premiera 4. sezonu?

Co prawda w poście napisano, że „niebawem” nowe odcinki, ale na ten moment data premiery nie jest znana. Można zakładać, że jest szansa na to, że serial wróci na ekran wiosną 2026 roku. Dla porównania prace na planie trzeciej serii zakończyły się w kwietniu, a premiera miała miejsce we wrześniu, więc mniej więcej potrzebowano pięciu miesięcy na postprodukcję. Pierwsza połowa 2026 roku jest więc wiarygodnym terminem emisji.

Stamtąd - opis fabuły

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.

Stamtąd – serial w Polsce jest dostępny w HBO Max.

Stamtąd - ranking odcinków wg. IMDb