Star Trek: Picard - dlaczego 3. sezon porzucił obsadę poprzednich serii? Jest odpowiedź

Zmiany w obsadzie 3. sezonu Star Trek: Picard są duże, bo z poprzednich serii z nowych postaci powróciła zaledwie jedna osoba, czyli Michelle Hurd jako Raffi. Twórcy świadomie zamknęli wątki pozostałych w 2. serii, bo wiedzieli jakie mają plany na finałowy sezon.

Star Trek: Picard - komentarz twórcy o 3. sezonie

Terry Matalas jest showrunnerem 3. sezonu i w rozmowie z Digital Spy poruszył ten temat. Odpowiedź jest tak naprawdę dość prosta i oczywista: poprzez decyzję o powrocie głównej obsady Star Trek: Następne pokolenie potrzebowali miejsca na to, by opowiedzieć historię tych postaci. Musieli więc usunąć bohaterów, by to miejsce na 3. sezon było gotowe, aby skierować serial w nowym kierunku.

Poza Michelle Hurd w 3. sezonie rolę epizodyczną ma Orla Brady w roli Laris, ale z dostępnych informacji raczej w dalszych odcinkach jej nie będzie. Jeri Ryan powraca do Siedem z Dziewięciu.

Przypomnijmy, że wszyscy są zachwyceni 3. sezonem Star Trek: Picard. Krytycy obejrzeli pierwsze 6 odcinków wydając werdykt: arcydzieło. Mają one 100% pozytywnych recenzji. Nowe odcinki co tydzień w piątek na Prime Video.