Star Wars 9 - Colin Trevorrow pokazuje myśliwiec ze swojej wersji filmu

Film Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie podzielił widzów i był zdecydowanie najbardziej krytykowaną częścią Sagi Skywalkerów. Produkcję wyreżyserował JJ Abrams, jednak to nie on był pierwszym wyborem Lucasfilm na to stanowisko. Dla przypomnienia w sierpniu 2015 roku za sterami projektu zasiadł Colin Trevorrow, jednak w końcu w wyniku różnic artystycznych musiał odejść z produkcji. Jednak po tym projekcie (noszącym podtytuł Duel of the Fates) pozostały pewne rzeczy. W czasie Comic-Con at Home na panelu Directors on Directing Trevorrow ujawnił model myśliwca z tej wersji filmu zwanego TIE Marauder. Jego zdjęcie jest dostępne poniżej.

W filmie Rey oraz jej kompani wyruszają na misję, która ma na celu pokonanie Najwyższego Porządku, co doprowadzi młodą adeptkę Mocy do konfrontacji z Palpatinem. Natomiast Kylo Ren ma całkowicie inne plany związane z Rey. Wkrótce między obydwojgiem dojdzie do nieuniknionego starcia.