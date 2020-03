Star Wars: jak Ben Solo stał się Kylo Renem? Komiks wyjawia szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Ostatnia część Sagi Skywalkerów, film Star Wars 9, nie rozwiązała wielu wątków i nie odpowiedziała na masę istotnych pytań. Wiele luk jest wypełnianych przez książkę i komiksy, w tym serię zatytułowaną The Rise of Kylo Ren. Teraz w końcu dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Ben Solo ostatecznie przeszedł na Ciemną Stronę i stał się Kylo Renem, oraz jaki był w tym udział Imperatora Palpatine'a.

Ostatni rozdział serii rozgrywa się na id Rim. Rycerze Ren i Ben Solo przybywają tam, by zdobyć cenny artefakt, nazywany The Mindsplitter (Rozszczepiciel Umysłu). Gdy bezlitośnie mordują miejscowych, na swojej drodze spotykają byłych przyjaciół Bena ze świątyni Jedi, Voe i Tai.

Ben i Tai byli najlepszymi przyjaciółmi z głęboką więzią w Mocy. Tai chowa swój miecz i ze współczuciem zbliża się do Bena. Za pomocą więzi Mocy stara się zmusić Bena do tego, by przyznał się, że jest agentem Jasnej Strony. Jeden z Rycerzy Ren cały czas obserwował Bena podczas jego "inicjacji"; litość dla Taia byłaby dowodem, że Ben nigdy nie przejdzie jej do końca. Gdy Tai błaga Bena, Ren używa Mocy i skręca Jedi kark. Śmierć bliskiego przyjaciela napełnia Bena Solo niezbędnym do przejścia na Ciemną Stronę gniewem.

Ostatecznie Ben mierzy się z Renem w pojedynku na śmierć i życie. Spadają z klifu walcząc. Widzimy wówczas, że Palpatine był w to cały czas mocno zaangażowany, dał też Benowi (walczącego już dwoma mieczami - drugi należał do Taia) przewagę. Mówi do niego: Teraz staniesz się tym, kim naprawdę jesteś. Kim zawsze miałeś być. Tak, mój chłopcze. Tak... Weź to, co należy ci się od urodzenia i zabij go!

Wpływ Ciemnej Strony Palpatine'a równoważony jest przez Leię, która wyczuwała, że jej syn upada - wzywała go do oparcia się Ciemnej Stronie. Nawet Rey (jeszcze nieświadoma) odczuła zmianę, zimno. Ostatecznie Ben ląduje brutalnie przebijając Rena i rozkazując Rycerzom oddanie mu pokłonu i uznanie za nowego przywódcę. W ostatecznym akcie inicjacji Ben z zimną krwią morduje Voe, twierdząc, że od czasu końca Zakonu jej życie nie ma celu. Historia kończy się, gdy Ben bierze Kryształ Kyber ze swojego miecza świetlnego i przekształca go w kryształ Ciemnej Strony, który od teraz będzie częścią jego charakterystycznego miecza. Ostatnie słowa Palpatine'a w głowie Bena brzmią: Jak brzmi twoje imię?

Poszczególne kadry z komiksu zobaczycie poniżej:

