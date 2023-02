Star Wars: Young Jedi Adventures - data premiery serialu animowanego. Przedszkolaki go polubią

fot. materiały prasowe

Star Wars: Young Jedi Adventures to nowy serial animowany przeznaczony dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym. Oficjalnie ogłoszono, że jego premiera odbędzie się 4 maja 2023 roku, czyli w Dzień Gwiezdnych Wojen. Pierwsze odcinki zadebiutują jednocześnie na Disney+ na całym świecie oraz na kanale Disney Junior w USA.

Star Wars: Young Jedi Adventures - o czym jest serial?

Historia rozgrywa się w czasach Wielkiej Republiki (wiele lat przed Gwiezdną Sagą) i skupia się na przygodach młodzików Jedi, którzy szkolą się pod okiem mistrza Yody. Będa pomagać ludziom i stworzeniom w potrzebie, jednocześnie ucząc się umiejętności potrzebnych do bycia Jedi.

James Waugh z Lucasfilm w oświadczeniu podkreśla, że twórcy mieli świadomość jak ważny będzie to serial. Wiedzieli, że dla wielu przedszkolaków będzie to pierwsza styczność z Gwiezdnymi Wojnami i tak do tego podeszli.

W obsadzie oryginalnego dubbingu są Dee Bradley Baker, Jamaal Avery Jr., Juliet Donenfeld oraz Emma Berman.