Starsza pani, gwiazdy Hollywood i tajemniczy album. Te dziwne zdjęcia kryją większą historię

W jednym z belgijskich sklepów z artykułami używanymi niedawno dokonano odkrycia, które prawdopodobnie na zawsze odmieni życie jego właścicieli. Chodzi o album z fotografiami, na których tajemniczej starszej kobiecie towarzyszą Johnny Depp, Bruce Willis, Tom Hanks i wiele innych megagwiazd Hollywood - zdjęcia wyraźnie sugerują, że pochodzą one z lat 90. Zarządzająca sklepem firma Opnieuw & Co postanowiła upublicznić część fotografii w sieci.

Koniec końców okazało się, że starszą panią ze zdjęć jest zmarła w 2016 roku Maria Snoeys-Lagler, była członkini Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (HFPA), organizacji rokrocznie przyznającej Złote Globy. Do jej zidentyfikowania posłużyła widoczna na niektórych materiałach plakietka HFPA. Rzecznik Opnieuw & Co przyznaje w dodatku, że nie ma żadnego pojęcia, w jaki sposób album mógł znaleźć się w sklepie - ktoś musiał pozbyć się go razem z innymi rzeczami.

O sprawie zrobiło się tak głośno, że zaczęto o niej mówić w belgijskiej telewizji. Dziennikarze dotarli do mieszkającej w Kalifornii córki Snoeys-Lagler - wiemy już, że w najbliższym czasie Opnieuw & Co przekaże album na jej ręce.

Maria Snoeys-Lagler i gwiazdy Hollywood w latach 90.

Maria Snoeys-Lagler z gwiazdami - Bruce Willis