Miał grać arcypotężną postać w MCU, ale zrezygnował. Teraz może dostać inną rolę

Choć postać nigdy nie została oficjalnie podpisana przez Marvela jako Sentry, Robert Kirkman, twórca seriali Niezwyciężony i The Walking Dead, wprost przyznał, że jego „dobry przyjaciel Steven Yeun ma zagrać Sentry” i że miał już nawet przymiarkę do kostiumu. Aktor zrezygnował jednak z roli w Thunderbolts*. Choć dokładne przyczyny takiej decyzji są nieznane, to gwiazdor wyjaśnił, że jednym z powodów były strajki w Hollywood, które znacznie opóźniały pracę na planach filmowych. Dodał jednak, że wciąż pragnie wziął udział w widowisku Marvela.

Steven Yeun jednak zagra w MCU?

I wygląda na to, że może dostać kolejną szansę. MTTSH donosi, że Yeun prowadzi obecnie rozmowy z Marvel Studios w sprawie zagrania innej postaci w MCU. Nie wiadomo jednak, w kogo miałby się wcielić. Na razie oczywiście należy traktować tę informację z przymrużeniem oka. Na pewno jest to jednak ciekawe, ponieważ Sentry jest jednym z największych mocarzy Marvela i taka rola to z pewnością gratka dla aktora.

