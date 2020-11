Stranger Things - obsada 4. sezonu. Jest legendarny odtwórca Freddy'ego Kruegera!

fot. materiały prasowe

Nowości w obsadzie 4. sezonu Stranger Things na pewno wzbudzą emocję fanów. Do stałej obsady dołączają Jamie Campbell Bower (Dary Anioła: Miasto kości), Eduardo Franco (Booksmart) oraz Joseph Quinn (Howards End).

Natomiast w obsadzie powracającej, czyli pojawią się w mniejszej liczbie odcinków pojawią się Tom Wlaschiha (Gra o tron), Sherman Augustus (Into the Badlands: Kraina bezprawia), Mason Dye (Bosch), Nikola Djuricko (Geniusz) oraz Robert Englund, czyli legendarny odtwórca roli Freddy'ego Kruegera.

Wyjawiono także, że tytuł pierwszego odcinka to The Hellfire Club. Według oficjalnych informacji jest to oficjalny klub graczy Dungeons & Dragons. Czytamy również, że zakład psychiatryczny ma być jednym z istotnych miejsc w 4. sezonie. Bower zagra Petera Ballarda, który pracuje tam jako sanitariusz, a Robert Englund wcieli się w Victora Creela, przerażającego więźnia zakładu.

Prace nad 4. sezonem Stranger Things trwają.