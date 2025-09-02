Street Fighter - tak wygląda Zangief w filmie. Aktor ma ponad 2 metry wzrostu

fot. materiały prasowe

Prace nad filmem Street Fighter na podstawie popularnej serii gier komputerowych nadal trwają, ale obsada znalazła moment na odpoczynek i podzielenie się zdjęciem w mediach społecznościowych. Brakuje na nim kilku twarzy, które na pewno zobaczymy w produkcji - m.in. nie widzimy na fotografii Jasona Momoy ani Romana Reignsa. Ze zdjęcia możemy się też dowiedzieć o potencjalnych nowych członkach obsady.

Mowa o Olivierze Richtersie, który prawdopodobnie wcieli się w Zangiefa, przynajmniej wnioskując po wyglądzie, a także o aktorce Mel Jarnson, która może zagrać Cammy White. Sami spójrzcie i oceńcie:

Street Fighter - obsada filmu opartego na grze

Zobaczcie, kto gra słynne postaci z pierwowzoru. Widzowie na razie oceniają ten dobór aktorów jako dziwny i trudno wywnioskować, czy to może się udać.

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok. Dokładna data premiery nie została ustawiona.