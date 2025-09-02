Reklama
Street Fighter - tak wygląda Zangief w filmie. Aktor ma ponad 2 metry wzrostu

Obsada Street Fightera podzieliła się nowym zdjęciem z planu. Choć niektórych twarzy na nim brakuje, to widzimy nowe, które mogą zapowiadać pojawienie się dwóch postaci - Zangiefa i Cammy White. Kto może zagrać te role?
Wiktor Stochmal
Tagi:  street fighter 
zdjęcia obsada
Street Fighter fot. materiały prasowe
Prace nad filmem Street Fighter na podstawie popularnej serii gier komputerowych nadal trwają, ale obsada znalazła moment na odpoczynek i podzielenie się zdjęciem w mediach społecznościowych. Brakuje na nim kilku twarzy, które na pewno zobaczymy w produkcji - m.in. nie widzimy na fotografii Jasona Momoy ani Romana Reignsa. Ze zdjęcia możemy się też dowiedzieć o potencjalnych nowych członkach obsady.

Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]

Mowa o Olivierze Richtersie, który prawdopodobnie wcieli się w Zangiefa, przynajmniej wnioskując po wyglądzie, a także o aktorce Mel Jarnson, która może zagrać Cammy White. Sami spójrzcie i oceńcie:

Street Fighter - zdjęcia z planu

arrow-left
Street Fighter - zdjęcia z planu
Źródło: fot. X (@SF6Play)
arrow-right

Street Fighter - obsada filmu opartego na grze

Zobaczcie, kto gra słynne postaci z pierwowzoru. Widzowie na razie oceniają ten dobór aktorów jako dziwny i trudno wywnioskować, czy to może się udać.

Dhalsim

arrow-left
Dhalsim
fot. materiały prasowe
arrow-right

Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.

Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok. Dokładna data premiery nie została ustawiona.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Co o tym sądzisz?
