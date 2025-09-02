Street Fighter - tak wygląda Zangief w filmie. Aktor ma ponad 2 metry wzrostu
Obsada Street Fightera podzieliła się nowym zdjęciem z planu. Choć niektórych twarzy na nim brakuje, to widzimy nowe, które mogą zapowiadać pojawienie się dwóch postaci - Zangiefa i Cammy White. Kto może zagrać te role?
Prace nad filmem Street Fighter na podstawie popularnej serii gier komputerowych nadal trwają, ale obsada znalazła moment na odpoczynek i podzielenie się zdjęciem w mediach społecznościowych. Brakuje na nim kilku twarzy, które na pewno zobaczymy w produkcji - m.in. nie widzimy na fotografii Jasona Momoy ani Romana Reignsa. Ze zdjęcia możemy się też dowiedzieć o potencjalnych nowych członkach obsady.
Seriale z najlepszymi zakończeniami. Gra o tron może się od nich uczyć! [TOP 10]
Mowa o Olivierze Richtersie, który prawdopodobnie wcieli się w Zangiefa, przynajmniej wnioskując po wyglądzie, a także o aktorce Mel Jarnson, która może zagrać Cammy White. Sami spójrzcie i oceńcie:
Street Fighter - obsada filmu opartego na grze
Zobaczcie, kto gra słynne postaci z pierwowzoru. Widzowie na razie oceniają ten dobór aktorów jako dziwny i trudno wywnioskować, czy to może się udać.
Kitao Sakurai reżyseruje film na podstawie scenariusza Dalana Mussona (Captain America: Brave New World). Znany kaskader i choreograf Jon Valera jest reżyserem drugiego planu i będzie odpowiadać za realizację scen walk. Pracował przy takich produkcjach jak John Wick 3, Atomic Blonde i serial See.
Premiera filmu Street Fighter w kinach planowana jest na 2026 rok. Dokładna data premiery nie została ustawiona.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
02
wrz
Metal Eden
04
wrz
Hell is Us
05
wrz
Cronos: The New Dawn
05
wrz
Eden
05
wrz
Rozgrywka życia
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1966, kończy 59 lat
ur. 1968, kończy 57 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1985, kończy 40 lat