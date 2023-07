Superman: Legacy - czy tak będzie wyglądał superbohater? Nowy fanart pokazuje, na co mogą czekać fani

Źródło: DC

Superman: Legacy ma mieć premierę w roku 2025. Produkcja wzbudza spore zainteresowanie fanów. Wcześniej mocno komentowane były castingi, a teraz fani czekają na pierwsze doniesienia na temat fabuły widowiska.

Ciekawość wzbudza też wygląd Davida Corensweta, który ma zagrać głównego bohatera. I choć na oficjalne zdjęcia aktora w kostiumie Supermana przyjdzie nam jeszcze poczekać, ponieważ pracę na planie jeszcze się nie rozpoczęły, to w końcu od czego jest kreatywność internautów?

Jednym z fanartów o których zrobiło się głośno jest ten nieznanego autora przedstawiający Corenswata w ikonicznym kostiumie. Możliwe, że jest to dzieło Sztucznej Inteligencji, ale fani w komentarzach są zgodni, że prezentuje się znakomicie.

Superman: Legacy - fanart z tytułowym bohaterem

https://twitter.com/ReelAnarchy/status/1681004843035418625

Superman jest tutaj w swoim klasycznym stroju i wygląda jak połączenie Henry’ego Cavilla i Christophera Reeve’a, poprzednich ekranowych wcieleń Clarka Kenta.

Czy tak będzie wyglądać bohater? Tego dowiemy się niebawem, póki co nie zostaje nam nic innego jak wypatrywać kolejnych fanartów oraz wiadomości o nowych aktorach mających pojawić się w produkcji, ponieważ wciąż trwają castingi do niektórych ról w tym do roli Lexa Luthora.