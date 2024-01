Superman: Legacy - gwiazda Bridgertonów brała udział w castingu do filmu. Jaka będzie Lois Lane?

fot. Netflix

Brytyjska aktorka Phoebe Dynevor zyskała dużą popularność po występie w dwóch pierwszych sezonach serialu Bridgertonowie, wcielając się w postać Daphne Basset. W 2023 roku widzowie mogli ją oglądać w filmie Fair Play, w którym zagrała u boku Aldena Ehrenreicha. Niestety nie mogła brać udziału w promocji produkcji Netflixa ze względu na strajki scenarzystów i aktorów.

W wywiadzie dla Variety Dynevor zdradziła, że brała udział w castingu do roli Lois Lane w nadchodzącym filmie Jamesa Gunna pt. Superman: Legacy. Dotarła nawet do jego ostatniej fazy. Przyznała, że znalazła się w wirze (castingów), po czym uświadomiła sobie, że to już koniec. Dodała, że i tak było wspaniale. Poza tym wyjaśniła, dlaczego Lois Lane była postacią, którą chciała za grać.

Ona ratuje Supermana. Ona jest mózgiem; właściwie to ona jest tą nieustraszoną.

Ostatecznie rolę Lois zdobyła Rachel Brosnahan. W rezultacie Phoebe Dynevor zajęła się innymi projektami. Nie powróci w trzecim sezonie Bridgertonów, ale za to zobaczymy ją w dwóch filmach - Anniversary oraz szpiegowskim thrillerze Inheritance.