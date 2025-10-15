Reklama
Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

Nicholas Hoult, grający Lexa Luthora w nowym DCU Jamesa Gunna, wypowiedział się o swoich przemyśleniach i planach reżysera na rozwijanie postaci. Wszędzie pojawiają się sugestie, że historia sprzymierzy znanego złoczyńcę z jego największym przeciwnikiem.
Tomasz Hudyga
Tagi:  lex luthor 
Nicholas Hoult superman: man of tomorrow
Lex Luthor kontra Justice Gang fot. DC Studios
Superman Jamesa Gunna wprowadził do DCU wersję Lexa Luthora w wykonaniu Nicholasa Houlta, a choć film zakończył się jego uwięzieniem w Belle Reve, drugi sezon serialu Peacemaker pokazał, że złoczyńca zawarł układ z dyrektorem A.R.G.U.S., Rickiem Flagiem Seniorem. Dzięki temu udało mu się otoczyć generała masą

W rozmowie z GQ, Nicholas Hoult opowiedział o planach Jamesa Gunna dotyczących filmu Man of Tomorrow — produkcji, która, jak sam Gunn stwierdził, będzie w takim samym stopniu filmem o Lexie, jak o Supermanie.

Jeszcze go nie czytałem, ale mam nadzieję, że wkrótce to zrobię, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale już po pierwszym zagraniu tej postaci, po moich badaniach i przygotowaniach, czuję, że jest tu wiele rzeczy, które mogę i które możemy wspólnie odkryć. Jestem więc bardzo podekscytowany, że mamy okazję do tego powrócić.

Hoult opowiedział o swoich odczuciach co do grania Luthora i swoich przemyśleniach odnośnie potencjału postaci:

Naprawdę to lubię. Myślę, że granie złoczyńcy daje pewną wolność, bo właściwie nic, co zrobisz, nie jest ‘złe’. To bardzo interesujące — próbować wejść w umysł i psychikę takich ludzi, ich obsesyjną naturę, system wierzeń czy ideologię. Poza tym, uwielbiam pracować z Jamesem Gunnem. Uważam, że jest wspaniałym reżyserem i niezwykle kreatywną osobą. Rozmawiałem z nim tydzień lub dwa temu o sequelu i jego pomysłach na niego, więc jestem naprawdę podekscytowany, że mogę znów zagrać tę postać, bo czuję, że jest tu wiele do odkrycia i że można zaskoczyć oczekiwania widzów. To będzie ekscytujące ponownie wejść w te buty.

Kolejny Superman zapowiada fascynujący rozwój Lexa, zwłaszcza że Gunn wydaje się chętny, by zgłębić przekonanie złoczyńcy, iż sam jest bohaterem. Grafiki promujące film ukazują Supermana i Lexa obok siebie, jednego ze śrubokrętem, a drugiego w swojej klasycznej zielono-fioletowej zbroi znanej z komiksów.

Premiera Man of Tomorrow zaplanowana jest na 9 lipca 2027 roku.

Superman: Man of Tomorrow - grafiki udostępnione przez Gunna

 

Man of Tomorrow - grafiki zapowiadające film

arrow-left
Man of Tomorrow - grafiki zapowiadające film
Jorge Jimenez/DC/Instagram/David Corenswet
arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

