Co dalej z Lexem Luthorem? Aktor o przyszłości postaci w Man of Tomorrow

Superman Jamesa Gunna wprowadził do DCU wersję Lexa Luthora w wykonaniu Nicholasa Houlta, a choć film zakończył się jego uwięzieniem w Belle Reve, drugi sezon serialu Peacemaker pokazał, że złoczyńca zawarł układ z dyrektorem A.R.G.U.S., Rickiem Flagiem Seniorem. Dzięki temu udało mu się otoczyć generała masą
W rozmowie z GQ, Nicholas Hoult opowiedział o planach Jamesa Gunna dotyczących filmu Man of Tomorrow — produkcji, która, jak sam Gunn stwierdził, będzie w takim samym stopniu filmem o Lexie, jak o Supermanie.
Hoult opowiedział o swoich odczuciach co do grania Luthora i swoich przemyśleniach odnośnie potencjału postaci:
Kolejny Superman zapowiada fascynujący rozwój Lexa, zwłaszcza że Gunn wydaje się chętny, by zgłębić przekonanie złoczyńcy, iż sam jest bohaterem. Grafiki promujące film ukazują Supermana i Lexa obok siebie, jednego ze śrubokrętem, a drugiego w swojej klasycznej zielono-fioletowej zbroi znanej z komiksów.
Premiera Man of Tomorrow zaplanowana jest na 9 lipca 2027 roku.
Superman: Man of Tomorrow - grafiki udostępnione przez Gunna
