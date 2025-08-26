Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę
Wszystko wskazuje na to, że sukces kinowego Supermana pozwolił rozwinąć skrzydła też Peacemakerowi. 2. sezon, którego pierwszy odcinek miał już premierę w HBO Max zaliczył wzrost oglądalności w stosunku do finału pierwszej serii.
Nad sukcesem Supermana nie trzeba się już zastanawiać. Produkcja w pełni zwróciła swoje koszty produkcji i zarabia, dając dobry fundament pod dalsze rozwijanie uniwersum DC. Kolejnym rozdziałem jest serial Peacemakera, którego pierwszy odcinek 2. sezonu zadebiutował już na HBO Max. Okazuje się, że sukces filmu o Człowieku ze stali dał pozytywny bodziec niesławnemu antybohaterowi. Produkcja zaliczyła bowiem wzrost oglądalności.
Anulowany film o Batmanie z kategorią R. Ujawniono nowe szczegóły po ponad 20 latach
Takie informacje podaje SambaTV, która zlicza wyniki oglądalności nowych produkcji. Jej zdaniem pierwszy odcinek. 2 sezonu Peacemakera zaliczył wzrost o 22% na terenie Stanów Zjednoczonych w stosunku do finałowego epizodu pierwszej serii. To bardzo dobry rezultat, który wskazuje też, że DC jest na dobrej drodze do pełnej odbudowy. Poprzednie produkcje kinowe zaliczały średnie lub słabe wyniki, tymczasem nowego Supermana można nazwać sukcesem i Peacemaker też jest na drodze do tego. Nie powinno to dziwić zważywszy, że James Gunn promował serial jako przedłużenie historii DCU zapoczątkowanej w Koszmarnym Komandzie i kontynuowanej w Supermanie.
Ranking odcinków 1. sezonu Peacemakera wg IMDb
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1978, kończy 47 lat
ur. 1973, kończy 52 lat