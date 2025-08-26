Superman uratował Peacemakera? Wyniki oglądalności poszły w górę

foto. materiały prasowe

Nad sukcesem Supermana nie trzeba się już zastanawiać. Produkcja w pełni zwróciła swoje koszty produkcji i zarabia, dając dobry fundament pod dalsze rozwijanie uniwersum DC. Kolejnym rozdziałem jest serial Peacemakera, którego pierwszy odcinek 2. sezonu zadebiutował już na HBO Max. Okazuje się, że sukces filmu o Człowieku ze stali dał pozytywny bodziec niesławnemu antybohaterowi. Produkcja zaliczyła bowiem wzrost oglądalności.

Takie informacje podaje SambaTV, która zlicza wyniki oglądalności nowych produkcji. Jej zdaniem pierwszy odcinek. 2 sezonu Peacemakera zaliczył wzrost o 22% na terenie Stanów Zjednoczonych w stosunku do finałowego epizodu pierwszej serii. To bardzo dobry rezultat, który wskazuje też, że DC jest na dobrej drodze do pełnej odbudowy. Poprzednie produkcje kinowe zaliczały średnie lub słabe wyniki, tymczasem nowego Supermana można nazwać sukcesem i Peacemaker też jest na drodze do tego. Nie powinno to dziwić zważywszy, że James Gunn promował serial jako przedłużenie historii DCU zapoczątkowanej w Koszmarnym Komandzie i kontynuowanej w Supermanie.

