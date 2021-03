DC planuje znów uśmiercić Supermana? Coś w tej sprawie jest na rzeczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

DC

Słynna Śmierć Supermana z 1992 roku, w której Człowiek ze Stali stracił życie w trakcie boju z Doomsdayem, po dziś dzień odbija się głośnym echem wśród wszystkich fanów komiksów. Nie jest jednak wykluczone, że DC w najbliższej przyszłości raz jeszcze zdecyduje się na podobny zabieg - spekulacje w tej sprawie przedstawił na swojej stronie serwis Screen Rant.

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Superman #29, wchodzący w skład właśnie rozpoczętego wydarzenia Infinite Frontier. Tytułowy bohater wraz z synem, Jonathanem, wyruszają na orbitę, aby zmierzyć się z wychodzącymi z czasoprzestrzennych portali kosmitami. Nieoczekiwanie jeden z wrogów rani Kal-Ela wystrzałem z broni laserowej; ten fakt przyciąga uwagę Jona.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że syn protagonisty jeszcze niedawno wędrował po przyszłych liniach czasowych. To właśnie dlatego tłumaczy on swojemu ojcu, iż zgodnie z wiedzą, którą nabył, kolejny atak kosmitów doprowadzi do śmierci Supermana. Co jeszcze bardziej niepokojące, rozmowa obu postaci zostaje przerwana - w przestrzeni kosmicznej otwiera się bowiem następny portal, a Człowiek ze Stali wyrusza do boju z nawet liczniejszą armią złoczyńców.

Na razie nie wiemy, jak zakończy się ta opowieść. Screen Rant zauważa jednak, że w ostatnim czasie DC wyjątkowo mocno podkreśla, iż Jonathan przejmie superbohaterską spuściznę ojca (jako Supermana przedstawiono go w evencie Future State). Potwierdzeniem teorii o nadchodzącej śmierci Clarka Kenta ma być także rozmowa, którą Wonder Woman i Spectre przeprowadzili w komiksie Infinite Frontier #0 - oboje dyskutowali o tym, czy przejmujący miano Supermana Jon w ogóle pasowałby do tej roli. Z kontekstu dysputy wynikało, że i tak dojdzie do tego tuż po tym, gdy sam Kal-El straci życie.

Superman #29 - plansze

Znawcy komiksów doskonale wiedzą, że jednym z największych zarzutów dla oryginalnej Śmierci Supermana był brak twórczej konsekwencji - nie dość, że niedługo po batalii z Doomsdayem w uniwersum pojawiły się aż 4 wersje Człowieka ze Stali, czytelnicy dostali także sugestię, iż w rzeczywistości heros przeżył bój z potężnym antagonistą.