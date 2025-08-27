Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?

fot. materiały prasowe

Serial Nie z tego świata był emitowany w latach 2005-2020 i trwał aż 15 sezonów. Skupiał się na braciach, którzy polowali na potwory i mierzyli się z różnymi nadprzyrodzonymi istotami. Produkcja, w której w głównych rolach występowali Jared Padalecki i Jensen Ackles, cieszyła się dużą popularnością, mając sporą bazę fanów.

Winchesterowie mieli upublicznić swoje działania

W specjalnym wydaniu magazynu TV Guide z okazji 20. rocznicy Nie z tego świata, TVinsider przeprowadził wywiad z ostatnim showrunnerem serialu, Andrew Dabbem, który zdradził, jaki wątek brał pod uwagę, ale ostatecznie z niego zrezygnował:

Jedna z historii, o której zawsze rozmawialiśmy, ale nigdy nie zrobiliśmy, to po prostu Sam i Dean, którzy mówią publicznie o swoich działaniach. Mówią: "Słuchajcie, mamy ogłoszenie. Potwory istnieją naprawdę. Jeśli coś zobaczycie, coś pojawi się w waszym mieście, to potwór. Nie możemy być wszędzie. Po prostu rozpowszechniamy tę wiadomość".

Dabb wyjaśnił, że w pewien dziwny sposób rozwaliłoby to Nie z tego świata. Jednak twórca zawsze myślał, że prawdopodobnie powinni to zrobić, aby podzielić się informacjami, rozpowszechniając je. Dodał, że byłoby to trudne logistycznie dla serialu.

Nagle Sam i Dean staliby się znani na całym świecie, co, znowu, brzmi interesująco w teorii, ale tak naprawdę myślę, że zniszczyłoby serial. Nie byłoby to dobre, co jest jednym z powodów, dla których tego nie zrobiliśmy.

Przypomnijmy, że Jareda Padalecki, Jensena Acklesa oraz Mishę Collinsa zobaczymy w finałowym sezonie The Boys, który będzie mieć premierę w 2026 roku. Ponadto rozpoczęły się prace nad spin-offem The Boys pt. Vought Rising, w którym główną rolę gra Jensen Ackles wcielający się ponownie w Soldier Boya.

Nie z tego świata jest dostępny na Prime Video oraz w HBO Max.