Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?
Showrunner Nie z tego świata zdradził, jaki wątek z braćmi Winchester chciał wprowadzić do fabuły. Ostatecznie porzucił pomysł, który byłby zbyt "trudny logistycznie" dla serialu.
Serial Nie z tego świata był emitowany w latach 2005-2020 i trwał aż 15 sezonów. Skupiał się na braciach, którzy polowali na potwory i mierzyli się z różnymi nadprzyrodzonymi istotami. Produkcja, w której w głównych rolach występowali Jared Padalecki i Jensen Ackles, cieszyła się dużą popularnością, mając sporą bazę fanów.
Winchesterowie mieli upublicznić swoje działania
W specjalnym wydaniu magazynu TV Guide z okazji 20. rocznicy Nie z tego świata, TVinsider przeprowadził wywiad z ostatnim showrunnerem serialu, Andrew Dabbem, który zdradził, jaki wątek brał pod uwagę, ale ostatecznie z niego zrezygnował:
Dabb wyjaśnił, że w pewien dziwny sposób rozwaliłoby to Nie z tego świata. Jednak twórca zawsze myślał, że prawdopodobnie powinni to zrobić, aby podzielić się informacjami, rozpowszechniając je. Dodał, że byłoby to trudne logistycznie dla serialu.
Przypomnijmy, że Jareda Padalecki, Jensena Acklesa oraz Mishę Collinsa zobaczymy w finałowym sezonie The Boys, który będzie mieć premierę w 2026 roku. Ponadto rozpoczęły się prace nad spin-offem The Boys pt. Vought Rising, w którym główną rolę gra Jensen Ackles wcielający się ponownie w Soldier Boya.
Nie z tego świata jest dostępny na Prime Video oraz w HBO Max.
Źródło: screenrant.com
