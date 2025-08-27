Reklama
Ten wątek mógłby całkowicie zmienić Nie z tego świata. Z czego zrezygnowano w serialu?

Showrunner Nie z tego świata zdradził, jaki wątek z braćmi Winchester chciał wprowadzić do fabuły. Ostatecznie porzucił pomysł, który byłby zbyt "trudny logistycznie" dla serialu.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nie z tego świata 
wątek supernatural fabuła
Spin-off Supernatural - Wayward Sisters fot. materiały prasowe
Serial Nie z tego świata był emitowany w latach 2005-2020 i trwał aż 15 sezonów. Skupiał się na braciach, którzy polowali na potwory i mierzyli się z różnymi nadprzyrodzonymi istotami. Produkcja, w której w głównych rolach występowali Jared Padalecki i Jensen Ackles, cieszyła się dużą popularnością, mając sporą bazę fanów. 

Czytaj więcej: Czy bracia z Supernatural widują się po zakończeniu serialu? Mamy odpowiedź

Winchesterowie mieli upublicznić swoje działania

W specjalnym wydaniu magazynu TV Guide z okazji 20. rocznicy Nie z tego świata, TVinsider przeprowadził wywiad z ostatnim showrunnerem serialu, Andrew Dabbem, który zdradził, jaki wątek brał pod uwagę, ale ostatecznie z niego zrezygnował:

Jedna z historii, o której zawsze rozmawialiśmy, ale nigdy nie zrobiliśmy, to po prostu Sam i Dean, którzy mówią publicznie o swoich działaniach. Mówią: "Słuchajcie, mamy ogłoszenie. Potwory istnieją naprawdę. Jeśli coś zobaczycie, coś pojawi się w waszym mieście, to potwór. Nie możemy być wszędzie. Po prostu rozpowszechniamy tę wiadomość".

Dabb wyjaśnił, że w pewien dziwny sposób rozwaliłoby to Nie z tego świata. Jednak twórca zawsze myślał, że prawdopodobnie powinni to zrobić, aby podzielić się informacjami, rozpowszechniając je. Dodał, że byłoby to trudne logistycznie dla serialu. 

Nagle Sam i Dean staliby się znani na całym świecie, co, znowu, brzmi interesująco w teorii, ale tak naprawdę myślę, że zniszczyłoby serial. Nie byłoby to dobre, co jest jednym z powodów, dla których tego nie zrobiliśmy.

Przypomnijmy, że Jareda Padalecki, Jensena Acklesa oraz Mishę Collinsa zobaczymy w finałowym sezonie The Boys, który będzie mieć premierę w 2026 roku. Ponadto rozpoczęły się prace nad spin-offem The Boys pt. Vought Rising, w którym główną rolę gra Jensen Ackles wcielający się ponownie w Soldier Boya.

Nie z tego świata jest dostępny na Prime Video oraz w HBO Max.

Spin-off Supernatural - Wayward Sistersfot. Dean Buscher // The CW

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  nie z tego świata 
wątek supernatural fabuła
Powiązane seriale

8,4

2005
Nie z tego świata
Oglądaj TERAZ Nie z tego świata Sci-Fi

