Syn marnotrawny - serial został skasowany. Nie będzie 3. sezonu

fot. materiały prasowe

Stacja FOX ogłosiła, że Syn marnotrawny został skasowany. Oznacza to, że 2. sezon będzie zarazem ostatnim. Dziennikarze zwracają uwagę, że nie wiadomo, czy Warner Bros. TV zamierza sprzedać serial w inne miejsce. To znaczy, że nie ma informacji ani na tak, ani na nie, więc być może tli się tu iskierka nadziei.

Jest to jednak mało prawdopodobne, bo oglądalność była dość umiarkowana. W kontekście telewizji FOX oglądalność w telewizji byłą najniższa ze wszystkich seriali tej stacji. Natomiast liczby w dystrybucji cyfrowej były niezłe. A to oczywiście jeszcze nie oznacza, że były na tyle dobre, by ktoś przejął, bo jeśli tak by było, decydenci FOXA wzięliby to pod uwagę przy swojej decyzji.

Ekipa pracują przy serialu pożegnała się z nim w mediach społecznościowych.

Problemem serialu Syn marnotrawny był bardzo wymagający terminarz prac dopasowany do Michaela Sheena, który grał jedną z głównych ról.

Deadline przy okazji dodał, że pozostałe seriale FOXA będą przedłużone. Mowa o takich tytułach jak 9-1-1, 9-1-1: Teksas oraz Rezydenci.