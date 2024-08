Kiedy ruszą zdjęcia do 2. sezonu Szoguna? Producent wyjaśnia, jak poradzą sobie po skończeniu książkowej fabuły

fot. materiały prasowe

Szogun miał być serialem limitowanym. Został jednak przedłużony o kolejny sezon, tym samym wychodząc poza materiał źródłowy, czyli książkę Jamesa Clavella z 1975 roku. Wielu fanów ciekawi więc, jaka jest wizja twórców na tę nieoczekiwaną kontynuację. I choć to za wcześnie, by poznać wszystkie szczegóły, to Hiroyuki Sanada, który w produkcji gra Toranagę i jest producentem, odpowiedział portalowi Deadline na pytanie, czego fani mogą się spodziewać.

Szogun - Hiroyuki Sanada o 2. sezonie

Hiroyuki Sanada wyjaśnił, że choć jako aktor czuł, że już wykonał swoją pracę, to jako producent zdawał sobie sprawę z tego, że może to być świetna okazja, by zachować udaną platformę dla następnego pokolenia.

Nigdy nie myślałem o 2. sezonie, ponieważ już zdążyliśmy wykorzystać to, co zostało napisane w książce. Więc oczywiście zaakceptowałem, że będzie to miniserial. Jako aktor pomyślałem też, że dałem z siebie wszystko i robota została wykonana. Ale jako producent, zachowanie tej platformy dla japońskiej ekipy i obsady z następnego pokolenia jest czymś bardzo ważnym. Kiedy zacząłem żyć w Los Angeles jakieś 20 lat temu, w tamtym czasie czułem jakiś wielki mur między Wschodem a Zachodem. Więc moją misją stało się to, by w tym pokoleniu go zniszczyć, a potem zbudować most dla następnego.

Sanada dodał, że choć nie mają już żadnych powieści do wykorzystania, to ma to swoje plusy, ponieważ scenarzyści będą mieć więcej swobody. Poza tym mają praktycznie niekończące się źródło inspiracji - historię.

Nie mamy więc już żadnych książek, ale to oznacza, że scenarzyści będą mieć więcej swobody. Mamy historię, prawdziwych bohaterów, wiemy, co się wydarzyło. Jest jeszcze tak wiele rozdziałów w tej opowieści. Więc mam nadzieję, że scenarzyści dobrze to wykorzystają i będą się świetnie bawić. Wierzę, że takie rzeczy są w naszym DNA. W związku z tym, z całym szacunkiem dla Clavella i jego stylu, będą mieli szansę stworzyć coś swojego. Jestem bardzo ciekawy, jak im to wyjdzie, więc nie mogę doczekać się, gdy pierwsza wersja scenariusza trafi w moje ręce.

Na pytanie, czy wie, kiedy rozpoczną się zdjęcia do 2. sezonu Szoguna, odpowiedział:

Mam nadzieję, że jakoś w przyszłym roku. Celujemy w lato. Prace trwają w pokoju scenarzystów i tworzymy przez cały dzień, każdego dnia. [...]

Wygląda więc na to, że zdjęcia do 2. sezonu Szoguna mają ruszyć latem 2025 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.

