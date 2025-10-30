Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Czy będziemy płacić za oglądanie aktorów AI? Znany reżyser ma apokaliptyczną wizję

Paul Schrader, 79-letni filmowiec, nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy scenariusz oryginalny za Pierwszy reformowany, wypowiedział się na temat sztucznej inteligencji i aktorów AI. Snuje dość mroczną wizję na temat przyszłości branży filmowej i całej ludzkości.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  paul schrader 
AI sztuczna inteligencja
„Tilly Norwood” aktorka AI fot. YouTube@Particle6TV
Reklama

Paul Schrader udzielił wywiadu portalowi Variety. Zaczęli rozmawiać o tym, że filmowiec dla żartów publikował obrazki wygenerowane za pomocą AI na swoim Facebooku. Postanowił jednak przestać, gdy poszedł na prawdziwy protest przeciwko Donaldowi Trumpowi, umieścił z niego zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, a ludzie uznali, że to robota sztucznej inteligencji. Najwyraźniej zrozumiał więc, że to zagrożenie dla jego rzetelności. Następnie padł temat „aktorów” AI i zastępowania prawdziwych ludzi postaciami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję w branży filmowej i marketingowej.

To zupełnie nowy świat i wkraczamy w niego bardzo szybko. Znacznie szybciej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. AI to tylko narzędzie, jak maszyna do napisania. Ale jednocześnie to narzędzie, przez które mogę stracić pracę. W niektórych nowych filmach akcji jedyną rzeczą, która nie jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, są twarze. Niedługo nawet one mogą zostać wygenerowane – powiedział Paul Schrader.

Czy będziemy płacić za bilety do kina, by zobaczyć aktorów AI?

To jasne, że studia filmowe zaczynają w coraz większym stopniu polegać na AI. Według Paula Schradera pozostaje tylko pytanie, czy widzowie będą chcieli płacić za oglądanie „aktorów” AI na ekranie zamiast prawdziwych gwiazd. Osobiście uważa jednak, że tak. 

Teraz pojawia się ważne pytanie – czy ludzie będą płacić za oglądanie gwiazd AI? Nie znamy na nie jeszcze odpowiedzi. Ale myślę, że tak. Myślę, że można stworzyć gwiazdę AI. Użyć trochę Brando, trochę Kevina Costnera i nakręcić ekscytujący film – i uważam, że ludzie zapłacą, by go obejrzeć.

Paul Schrader uważa, że AI może być zgubne dla ludzkości. Co ma sens biorąc pod uwagę główne zagrożenia z nim związane – wtórny analfabetyzm, brak stanowisk pracy dla człowieka w branży artystycznej, utrata pitnej wody czy skrajna dezinformacja w mediach. 

Znasz Czterech Jeźdźców Apokalipsy, prawda? A teraz to wojna nuklearna, globalny wirus, kryzys ekologiczny i sztuczna inteligencja. Wszyscy oni zbliżają nas do końca – przedstawił mroczną wizję filmowiec.

Czy obawy dotyczące AI są słuszne?

Paul Schrader w rozmowie powołał się na sytuację, w której za pomocą sztucznej inteligencji stworzono klon Suzanne Somers. Można mu zadawać pytania i odpowiada głosem gwiazdy. Zresztą, nawet w Polsce Radio Kraków podjęło próbę przeprowadzenia „wywiadu” z Wisławą Szymborską, w którym zarówno dziennikarka, jak i noblistka, zostały wygenerowane przez AI. Spotkało się to jednak z oburzeniem słuchaczy. Dopiero co też AFF zaprosiło widzów na „pierwszy w Polsce festiwalowy pokaz filmów zrealizowanych przy zastosowaniu AI” i również odpowiedź była bardzo negatywna. To więc nie do końca tak, że wszyscy odbiorcy z otwartymi rękami przyjmą te zmiany w branży. 

Co do marketingu, wiele osób zgadza się, że reklamy AI znacznie zmniejszają rzetelność danej marki, przez co jest mniejsza szansa, że ją wybiorą. Warto zresztą wspomnieć o tym, jak wielka krytyka spadła na Duolingo, kiedy firma ogłosiła, że będzie polegać w dużej mierze właśnie na sztucznej inteligencji. Z kolei stawianie na „prawdziwą” reklamę może okazać się strzałem w dziesiątkę. Niedawno viralem okazała się globalna kampania polaroida, w tym zdjęcie z podpisem „AI nie wygeneruje piasku pod Twoimi stopami”. Internauci szybko się w niej zakochali. Więc choć obawy filmowca są jak najbardziej zrozumiałe, to jest także duży ruch przeciwko sztucznej inteligencji w kulturze i marketingu

Źródło: Variety

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  paul schrader 
AI sztuczna inteligencja
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Śleboda
-

Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

2 Samsung The Premiere 5
-

Projektor Samsung The Premiere 5 wjeżdża do Polski

3 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

4 Władca Pierścieni - MMORPG od twórców New World
-

Amazon kasuje gry. MMORPG w świecie Władcy Pierścieni trafiło do kosza

5 RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
-

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

6 Hello Kitty
-

Hello Kitty trafi do kin! Znamy datę premiery filmu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV