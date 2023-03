Szybcy i wściekli 10 - informacje o scenie po napisach. Będzie ważne cameo?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Produkcja filmu Szybcy i wściekli 10 zakończyła się w 2022 roku. Jednak The Hollywood Reporter doniosło, że obsada spotkała się ponownie, by zaledwie dwa miesiące przed premierą nakręcić jeszcze scenę po napisach. Ich źródła twierdzą, że nowa sekwencja "może, ale nie musi" zawierać cameo. Portal zakończył jednak na tym, pisząc że nic więcej nie zdradzą na ten temat. Co to może oznaczać?

We franczyzie pojawiło się już wiele ciekawych występów gościnnych. W Szybkich i wściekłych zagrali między innymi znani aktorzy, tacy jak Ryan Reynolds, znany z Deadpoola, czy muzycy, w tym Iggy Azalea i Cardi B. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że następny film, czyli niezatytułowany Fast and Furious 11, ma zamknąć główną linię fabularną, wiele osób spekuluje, że zamiast zabawnego cameo może pojawić się jakaś ważna postać z przeszłości. Kogo obstawiają fani?

Widzowie uważają, że w scenie po napisach Szybkich i wściekli 10 może zagrać Gal Gadot, ponownie wcielając się w Gisele, byłą członkinię ekipy Doma. Choć została zabita w Szybkich i wściekłych 6, to jak wiemy, w tej franczyzie niemal nic nie jest niemożliwe. Co myślicie?

Zobacz także: