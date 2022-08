Tales of the Walking Dead - nowe zdjęcia z serialu. Jest data premiery w Polsce!

fot. AMC

Tales of the Walking Dead to nowy antologiczny serial od stacji AMC. Oznacza to, że każdy z odcinków opowiada odrębną historię osadzoną w świecie The Walking Dead. Produkcja koncentruje się zarówno na nowych postaciach, jak i tych dobrze znanych fanom postapokaliptycznej sagi. Sezon składa się z sześciu godzinnych epizodów.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie serial przygląda się wyjątkowemu życiu ocalałych miesiące i lata po apokalipsie. Każdy z nich na swój sposób próbuje przetrwać wśród szwendaczy i inaczej radzi sobie z wyzwaniami. Konflikty między bohaterami, gdy ci zostają zmuszeni do współpracy, testują ich umiejętności i podważają ich wolę przetrwania na każdym kroku.

Serial zadebiutuje również w Polsce na kanale AMC. Premiera Tales of the Walking Dead jest zaplanowana na 26 września o 22:00.

Do sieci trafiły nowe zdjęcia z Tales of the Walking Dead oraz plakaty promujące. W dalszej części galerii możecie obejrzeć fotografie zza kulis produkcji.

Tales of the Walking Dead - zdjęcia

Tales Of The Walking Dead - plakat

W obsadzie znalazły się takie gwiazdy, jak: Olivia Munn, Terry Crews, Parker Posey, Anthony Edwards, Poppy Liu, Jillian Bell, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Daniella Pineda i Danny Ramirez.

Do roli Dee, czyli późniejszej Alphy z The Walking Dead, powróci Samantha Morton. W sieci pojawił się fragment 3. epizodu, w którym zobaczymy tę postać.

https://twitter.com/TWalkingDWorld/status/1556458793424265219