Ben Mendelsohn definitywnie pożegnał się z rolą Talosa? Aktor komentuje

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Ben Mendelsohn jest odtwórcą roli Talosa, byłego generała Skrulli. Bohatera mogliśmy zobaczyć po raz pierwszy w scenie po napisach Spider-Mana: Daleko od domu. Później pojawił się w Kapitan Marvel oraz Tajnej inwazji. W odcinku dokumentalnym Za kulisami Tajnej inwazji, aktor stwierdził, że będzie mu brakować tego uniwersum.

Ben Mendelsohn o pożegnaniu się z MCU

Mendelsohn przyznał, że śmierć Talosa oznacza jego ostatnie sceny w MCU. Wymienił powody, dla których będzie tęsknić za występami w filmach Marvela. Jednym z nich jest także praca z Samuelem L. Jacksonem.

- Będę tęsknić za tym, bardzo. Będzie mi brakować stopnia, w jakim te uniwersum jest w ludzkich sercach. Idę do ludzi, których większość widzów nie widzi, a to oni są odpowiedzialni za prawdziwe doświadczenie i proces tworzenia takich rzeczy. To ludzie, z którymi pracuję na co dzień. I będę również tęsknić za czasem na planie spędzonym z Samem.

Wszystkie odcinki Tajnej inwazji są już dostępne na Disney+. Odcinek dokumentalny z kulis tworzenia serialu miał swoją premierę 20 września. Powinien niedługo zadebiutować także w Polsce.