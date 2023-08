Teoria Wielkiego Podrywu - główną bohaterką nie miała być Penny. Dlaczego to zmieniono?

Pierwszy odcinek Teorii Wielkiego Podrywu zaczyna się od spotkania Sheldona i Leonarda z sąsiadką Penny. W późniejszym czasie Leonard zakochał się w dziewczynie i założył z nią rodzinę. Okazuje się jednak, że pierwotnie twórcy sitcomu mieli inne plany z kompletnie różniącą się od bohaterów żeńską postacią. Była prezes CBS Entertainment, Nina Tassler, opowiedziała o tych zmianach.

Tassler ujawniła problemy z niewyemitowanym pilotem Teorii Wielkiego Podrywu, który został później ponownie nakręcony na rzecz wyemitowanego serialu dla CBS. Jedną ze zmian było zastąpienie Katie, granej przez Amandę Walsh, na rzecz Penny, w którą wcieliła się Kaley Cuoco.

- Było wiele rzeczy, które zadziałały w pilocie. Ale pewne części scenariusza już nie były tak dobre i musieliśmy zmienić aktorkę., twórca serialu, ma ogromny talent. Miał świetny koncept i dogadywał się z aktorami, więc zapytałam go, czy spróbuje jeszcze raz nakręcić pilot. Od razu zgodził się, mówiąc, że potrafi zrobić to lepiej. I faktycznie zrobił. Kaley Cuoco dołączyła do obsady. Chuck idostarczyli poprawiony scenariusz, a reszta to historia.