Szykuje się coś nowego w świecie Teorii wielkiego podrywu? Zdjęcia aktora budzi spekulacje

fot. CBS

Kunal Nayyar, ekranowy Raj Koothrappali, opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wygląda dokładnie tak, jak postać, którą grał w Teorii wielkiego podrywu. Zadał także pytanie fanom, czy pamiętają tego bohatera, co tylko potwierdza tożsamość postaci.

Zdjęcie: @kunalkarmanayyar na Instagramie

Wiele osób uważa, że zdjęcie może sygnalizować prace nad kolejnym serialem w świecie Wielkiego podrywu, ale w przeciwieństwie do Młodego Sheldona czy Georgie & Mandy's First Marriage, tym razem znaleźlibyśmy się bliżej oryginalnych bohaterów, od których wszystko się zaczęło.

Oczywiście, na razie to tylko spekulacje. Nayyar nie wyjaśnił czy to aktualne zdjęcie, czy pochodzi z przeszłości, gdy występował w Teorii wielkiego podrywu. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by było zrobione niedawno, z uwagi na to, że aktor na wszystkich ostatnich zdjęciach ma brodę. Na pewno jednak widać, że zainteresowanie kolejnymi serialami z uniwersum nie słabnie.

