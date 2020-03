The Batman - Eiza Gonzalez, Kobieta-Kot idealna? Aktorka żałuje straconej szansy

Gdy pojawiły się pierwsze informacje na temat powstania filmu The Batman, fani z miejsca ruszyli do tworzenia licznych spekulacji w kwestii wyborów castingowych. Przypomnijmy, że do roli Mrocznego Rycerza najczęściej typowany był Armie Hammer, natomiast jako Kobieta-Kot według miłośników produkcji superbohaterskich doskonale sprawdziłaby się Eiza González. Choć ostatecznie na ekranie wystąpią Robert Pattinson i Zoë Kravitz, tajemnicą poliszynela jest to, że Gonzalez naprawdę zależało na roli. Wygląda na to, że wciąż przeżywa ona straconą szansę na tym polu, o czym zapewniła w wywiadzie dla Hollywood Reporter:

To niemożliwe, by twoje nadzieje nie rosły, zwłaszcza jeśli wszystko w tej kwestii zaszło tak daleko. A jesteś tak daleko, ponieważ żyjesz tym i marzysz o tej postaci. W swoich przygotowaniach do każdej roli zachowuję się jak szalona, szczególnie jeśli już odbyłam test przed kamerą i się w to zagłębiam. Żyję i oddycham daną postacią - w tym kontekście jestem bardziej tradycyjna. To jest bolesne, to zawsze jest ciężkie. Musisz wyobrazić sobie siebie w jakiejś roli, by w ogóle ją zobaczyć. Nie możesz grać tu tylko na pół gwizdka.

Gonzalez kontynuowała:

Kiedy zaczynałam swoją karierę, nie miałam takiego podejścia. Wtedy to tak nie raniło, ale nie mogłam zaoferować też najlepszej wersji tego, co jestem w stanie zrobić. Teraz tak działam, dlatego to wszystko później staje się tak bolesne. To działa jak relacja z drugim człowiekiem. Zakochujesz się, przechodzisz kolejne etapy - uczucie nigdy nie okrzepnie. Ten proces nie ma końca, po prostu przez ciebie przechodzi. Więc tak, to (rola Kobiety-Kot - przyp. aut.) jest jak relacja, która zaprowadziła mnie donikąd.

Eiza Gonzalez

Aktorka z drugiej strony jest naprawdę podekscytowana nadchodzącą rolą w filmie Godzilla vs Kong:

Tak, zrobiliśmy wszystko. Takie filmy pochłaniają wiele czasu, bo jest w nich sporo efektów specjalnych. (...) Nie mogę się doczekać, by to zobaczyć - to w końcu zderzenie dwóch światów. Podstawa dla fanów jest niesamowita. Kiedy mówię znajomym, że w tym zagram, wszyscy odpowiadają: O mój Boże! Widzę ich fanatyzm i podekscytowanie, te emocje udzielają się i mnie. Ci ludzie powinni być naprawdę zadowoleni.

Film Godzilla vs. Kong według planów ma wejść do kin 20 listopada.