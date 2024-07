The Boys - Amazon chciał zamieścić w serialu lokowanie produktu. Twórcy wyśmiali ten fakt na ekranie

Amazon Prime Video

W piątym odcinku 4. sezonu The Boys na ekranie pojawiło się kilka żartów z otaczającej nas rzeczywistości, by przywołać w tym kontekście choćby parodiujące Kinowe Uniwersum Marvela Vought Cinematic Universe i ogłaszanie filmów i seriali wchodzących w skład jego faz ("od 7. do 19. fazy", rzecz jasna). Sęk w tym, że twórcy produkcji zdecydowali się na jeszcze dosadniejsze wyśmianie zupełnie innego elementu prawdziwego świata, uderzające w sam... Amazon.

W trakcie ekranowego konwentu, na którym poznawaliśmy kolejne odsłony VCU, Cameron Coleman i Deep wyjawili, w jaki sposób Vought chce wprowadzić "niestandardowe, cyfrowe lokowanie produktu", tak, aby "zaspokajało ono potrzeby zróżnicowanej widowni"; dla przykładu, czarnoskórzy odbiorcy mieli zobaczyć inne reklamy cyfrowe niż przedstawiciele rasy białej. Jak się okazuje, ta absurdalnie prezentująca się koncepcja została zaproponowana właśnie przez Amazon.

Showrunner The Boys, Eric Kripke, ujawnił w serwisie X, że Amazon chciał zamieścić w 4. sezonie produkcji lokowanie produktu oparte na tym samym schemacie. Twórcy nie dali jednak zgody na taki obrót spraw, a cała sprawa stała się dla nich inspiracją przy tworzeniu sceny z udziałem Colemana i Deepa - o tym, że z propozycji Amazona zażartują na ekranie, własnych szefów poinformowali od razu.

Warto też zwrócić uwagę, że nawet przy wprowadzeniu na scenę postaci Cate i Sama z serialu Pokolenie V posłużono się czcionką inspirowaną stylem Strażników Galaktyki, natomiast duet bohaterów nazwano ostatecznie "Strażnikami Godolkina".

