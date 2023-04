The Continental - klimatyczny zwiastun. Serial ze świata Johna Wicka nadchodzi!

fot. Summit Entertainment

Pojawiło się pierwsze spojrzenie na The Continental. To serialowy spin-off Johna Wicka o sieci hoteli, położonych na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla przestępców i gangsterów. Zobaczcie zwiastun i plakaty promujące produkcję. Dajcie znać, co sądzicie. Czekamy na wasze komentarze!

Przypominamy, że The Continental to serial stworzony dla amerykańskiej platformy Peacock. Produkcja będzie składać się z trzech odcinków, a każdy z nich ma trwać dziewięćdziesiąt minut. Niestety, jeszcze nie zdradzono szczegółów fabuły.

The Continental - zwiastun

The Continental - zdjęcia

Pierwszy plakat przedstawia przyciski hotelowej windy, na której widnieje napis, zapraszający do zameldowania się. Drugi pokazuje drzwi, a dokładnie zakrwawioną klamkę, na której wisi tabliczka z tym samym sloganem. Możecie się im przyjrzeć poniżej.

The Continental

Erica Lee, producentka Johna Wicka, zdradziła że The Continental ma zadebiutować pod koniec 2023 roku, a zwiastun zdradził, że premiera odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Oprócz tego powstaje film Ballerina, osadzony w tym samym uniwersum.