Teaser serialu The Copenhagen Test. Simu Liu w głównej roli

The Copenhagen Test to nowy thriller, w którym w głównych rolach występują Simu Liu i Melissa Barrera. Twórcą produkcji od platformy Peacock jest Thomas Brandon, a producentem wykonawczym - James Wan.

The Copenhagen Test - fabuła, obsada

Serial skupia się na pierwszym chińsko-amerykańskim analityku wywiadu, Alexandrze Hale’u (Simu Liu), który zdaje sobie sprawę, że jego mózg został zhakowany, dając sprawcom dostęp do wszystkiego, co widzi i słyszy. Znajdując się między swoją tajemniczą agencją a nieznanymi hakerami, musi działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby odkryć, kto jest za to odpowiedzialny i udowodnić swoją lojalność.

Melissa Barrera wciela się w Michelle, zwodniczą postać, która będzie trzymać wszystkich w niepewności. W serialu występują również Sinclair Daniel jako Parker, oficer wywiadu, która zostaje wciągnięta w nowy świat, który musi szybko zrozumieć; Brian D’Arcy James jako John Moira, szef i mentor, który nie boi się podejmować trudnych decyzji; Mark O’Brien jako Cobb, ambitny agent wywiadu oraz Kathleen Chalfant jako St. George, cichy przywódca skupiony na długofalowych celach.

Premierę The Copenhagen Test zaplanowano na 27 grudnia na Peacock. Poniżej możecie obejrzeć krótki teaser oraz zdjęcia promocyjne.

