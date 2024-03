The Dead Don't Hurt - zwiastun westernu. Viggo Mortensen istnym człowiekiem orkiestrą

fot. Shout! Studios

The Dead Don't Hurt to western, który zadebiutował w 2023 roku podczas festiwalu Toronto International Film Festival. Produkcja została przejęta przez Shout! Studios. Film został bardzo dobrze przyjęty przez krytyków, którzy wystawili mu notę 85% pozytywnych opinii. Produkcja została nie tylko napisana i wyreżyserowana przez Viggo Mortensena (Władca pierścieni, Green Book), ale aktor skomponował również do niej muzykę i wcieli się w główną rolę. Jest to drugi taki przypadek w jego filmografii po Jeszcze jest czas z 2020 roku.

W sieci pojawił się zwiastun produkcji.

The Dead Don't Hurt - zwiastun

The Dead Don't Hurt - o filmie

W filmie Viggo Mortensen wciela się w rolę duńskiego imigranta o imieniu Holger Olsen. Razem ze swoją ukochaną, Vivienne Le Coudy (Vicky Krieps) usiłuje stworzyć warunki do wspólnego życia na Dzikim Zachodzie. Kiedy wybucha wojna secesyjna, postanawia stanąć do walki po stronie Unii mimo obiekcji ukochanej. Pod jego nieobecność korupcja sięga Vivienne, a powrót mężczyzny usłany jest chęcią zemsty na tych, którzy źle ją traktowali.

W obsadzie poza Mortensenem i Krieps znajduje się również Solly McLeod, Danny Houston, John Getz, Nadia Litz, Garret Dillahunt, W. Earl Brown i Ray McKinnon.

The Dead Don't Hurt - premiera w Stanach Zjednoczonych 31 maja 2024 roku.