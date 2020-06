The Eternals - kiedy dokrętki do filmu? Salma Hayek zapowiada powrót na plan

fot. Marvel/Full Circle Cinema

The Eternals to jeden z nadchodzących projektów 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. W przypadku wielu wielkich widowisk z dużym budżetem studio zarządza pewne dokrętki. Tak samo dzieje się z The Eternals. Gwiazda produkcji, Salma Hayek, zamieściła w sieci zdjęcie prezentujące jej nową fryzurę. Zostało one podpisane W oczekiwaniu na dokrętki. Jednak aktorka nie zdradziła w swoim wpisie kiedy oraz gdzie odbędą się dodatkowe zdjęcia.

Widowisko opowiada o rasie niemalże boskich istot, które zostały powołane do życia przez znanych z MCU Celestian, przeprowadzających eksperymenty genetyczne na wczesnych formach człowieka. W ich wyniku doszło do powstania trzech ras: Przedwiecznych, Dewiantów i ludzi.

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz wspomnianej Hayek również Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Don Lee, Lia McHugh i Kit Harington. Reżyseruje Chloe Zhao.

The Eternals - premiera filmu w USA 12 lutego 2021 roku.