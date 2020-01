The Eternals - Kumail Nanjiani jako Kingo na nowych zdjęciach z planu

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z planu produkcji The Eternals, które po raz kolejny pokazują nowych bohaterów na Ziemi we współczesności. Po raz pierwszy możemy podejrzeć wygląd Kumaila Nanjianiego jako Kingo oraz Lii McHugh jako Spirte. Są też nowe zdjęcia ze spotkania postaci granej przez Gemmę Chan oraz Kita Haringtona. Zobaczcie:

The Eternals przedstawia nowy ekscytujący zespół superbohaterów Kinowego Uniersum Marvela, starożytną rasę obcych, która żyje na Ziemi w tajemnicy od tysięcy lat. Po wydarzeniach z Avengers: Koniec gry, niespodziewana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia, aby ponownie się zjednoczyć w walce z najstarszym wrogiem ludzkości, Dewiantami.

Gemma Chan, Kumail Nanjiani, and Lia McHugh pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/pcqFYZCkVn — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) January 18, 2020

Kit and Gemma on Eternals set shooting as Dane and Sersi pic.twitter.com/2dOxg3Q1lZ — Secrets of Eternals (@EternalsSecrets) January 18, 2020

W głównych bohaterów wcielą się: Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan oraz Angelina Jolie. Kit Harington został obsadzony jako Dane Whitman. Za kamerą filmu stanie Chloé Zhao.

Zobacz także:

The Eternals - data premiery filmu 6 listopada 2020 roku.