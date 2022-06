The Flash - wycofano okładkę komiksowego prequela do filmu. Gdy ją zobaczycie, zrozumiecie dlaczego

DC

Andy Muschietti jest nie tylko reżyserem, ale również rysownikiem. Swoje umiejętności miał okazję zaprezentować przy okazji komiksowego prequela do filmu zatytułowanego The Flash: The Fastest Man Alive #1. Stworzył jedną z alternatywnych okładek, ale ta ostatecznie ma zostać wycofana przez DC i nie ma powodów, by się temu dziwić.

Okładka przedstawia tytułowego bohatera, który przebiera się w kostium i częściowo jest nagi. Postać Barry'ego Allena w filmie odgrywana jest przez Ezrę Millera, który ostatnio jest bohaterem licznych skandali. Wcześniej został dwukrotnie aresztowany na Hawajach. Prokuratura już postawiła mu zarzuty. Teraz doszły oskarżenia o manipulowanie zaledwie 18-letnią Tokatą Iron Eyes. Na ten moment wciąż nie wiadomo, jaka jest przyszłość widowiska, a więcej o poczynaniach aktora, możecie przeczytać tutaj. Zobaczcie okładkę, o której mowa:

Komiks ma zadebiutować we wrześniu w USA. Warner Bros. nie wydało oświadczenia w sprawie zachowań aktora. Z informacji portalu Deadline dowiedzieliśmy się, że studio nie chce kontynuować współpracy z Millerem w przyszłości, ale wciąż nie wiemy, co z nadchodzącym widowiskiem zaplanowanym na 2023 rok.