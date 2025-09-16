Sydney Sweeney kontra Amanda Seyfried. Zdjęcia i plakaty z thrillera The Housemaid

fot. Lionsgate

The Housemaid to thriller psychologiczny w reżyserii Paula Feiga, do którego scenariusz napisała Rebecca Sonnenshine. Historia jest oparta na bestsellerowej powieści pt. Pomoc domowa autorstwa Freidy McFadden. W sieci opublikowano pierwsze zdjęcia z filmu.

The Housemaid - fabuła

W filmie Sydney Sweeney wciela się w Millie, kobietę próbującą uciec od przeszłości i starającą się zacząć nowe życie. Dostaje pracę jako pokojówka w pozornie idealnej i bogatej rodzinie Winchesterów - u Niny (Amanda Seyfried) i Andrew (Brandon Sklenar). Jednak sprawy przybierają mroczny obrót w "uwodzicielskiej grze sekretów, skandali i władzy".

W rozmowie z serwisem People reżyser powiedział, że chemia między głównymi aktorkami jest niesamowita. Obie są tak utalentowane i tak dobrze ze sobą współpracują, że bardzo szybko wciąga widzów ich ekranowy świat. Feig opisał Millie jako "osobę, w którą od razu się angażujemy, gdy wkracza w zupełnie obcy dla niej świat bogactwa i wysokich oczekiwań". Z kolei Nina to "portret nieprzewidywalności i skrajności". Przyznał, że ich interakcje ekscytują, a sama relacja między nimi zmienia się w trakcie filmu. Obie bez trudu wpasowały się w te wymagające role, w pełni się w nie wczuwając. Określił produkcję jako "szokującą, smakowitą i zabawną".

The Housemaid to czysta rozrywka – seksowny i zaskakujący film, który trzyma widzów w napięciu. Ten film to istna szalona zabawa, którą będziecie chcieli oglądać bez końca w te święta. Zabierzcie więc przyjaciół i załóżcie perły, bo na pewno będziecie je ściskać!

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia i plakaty z nadchodzącego filmu. Opublikowano również ruchomy plakat pokazujący główną obsadę. Wszystkie materiały promocyjne znajdują się w poniższej galerii.

The Housemaid - zdjęcia, plakaty

The Housemaid - premiera w kinach 19 grudnia.