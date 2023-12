The Incredible Hulk. Serial z 1977 roku po raz pierwszy w Polsce online!

foto. materiały prasowe

Posiadacze platformy streamingowej SkyShowtime co chwila znajdują w bibliotece seriale z lat 70., 80. i 90., które wcześniej nie były dostępne w Polsce online. Kolejnym takim tytułem jest The Incredible Hulk z Billym Bixbym jako Davidem Bannerem i byłym zapaśnikiem Lou Ferrigno jako Hulkiem. Na platformie możecie obejrzeć już cały pierwszy sezon serialu Marvela składający się z 16 odcinków. Oryginalnie powstało 5 sezonów i 3 filmy telewizyjne. Czy wszystkie pojawią się na SkyShowtime? Czas pokaże, bo sama platforma niezbyt śpieszy się z dodawaniem kolejnych sezonów, o czym dobrze wiedzą fani Xeny i Drużyny A.

Niesamowity Hulk to jedna z pierwszych ekranizacji na podstawie jednego z komiksów ze stajni Marvela. Twórca Kenneth Johnson nigdy nie był fanem rysunowych albumów. Jednak zgodził się na realizacje projektu jeśli telewizja da mu zrobić go po swojemu. Reżyser widział całą historię bardziej jako współczesną wersję Nędzników autorstwa Hugo, niż opowieść o super bohaterze. Dlatego też postanowił mocno odejść od materiału źródłowego, jakim był komiks. Jedną z pierwszysch zmian jaka rzuca się w oczy jest sposób w jaki Banner został narażony na promieniowenie gamma. W komiksach był to wypadk, a w serialu bohater sam przeprowadził nieudany eksperyment na sobie. Postanowiono również, aby postać Hulka nie mówiła wcale. Producent zdecydował się również na zmianę pierwszego imienia bohatera z Bruce na David. Powodów takiej decyzji nie wyjawiono. Chyba była to po prostu kolejna próba Johnsona dystansowania się od komiksowego źródła. Ostatecznie oryginale imię z komiksów zostało użyte jako drugie imię postaci. Johnson również zrezygnował z postaci drugoplanowych z komiksów i wprowadził zupełnie nową postać, reportera Jacka McGee. Zdecydowano się również, aby siła Hulka była bardziej ograniczona niż w komiksach.

The Incredible Hulk - o czym jest serial

David Banner jest naukowcem, który bada zjawisko promieniowania gamma na zdolności człowieka w Culver Institute. Przekonany, że mógł uratować żonę w śmiertelnym wypadku drogowym, doświadcza na sobie ogromnej dawki promieni i zmienia swoją sylwetkę. Staje się gigantycznym, zielonym stworzeniem o niezwykłej mocy. Dziennikarz Jack McGee, wciąż poszukujący sensacyjnego artykułu, odkrywa, że ​​stworzenie pojawiło się wśród mieszkańców. decyduje się odwiedzić Banner, aby poznać cel swojej pracy naukowej.