The Iron Mask - nowy zwiastun. Schwarzenegger walczy z Jackiem Chanem

The Iron Mask to tytuł filmu przygotowany na rynek brytyjski, który nawet nie wspomina, że to sequel filmu Wij. Jest to film fantasy osadzony w XVIII wieku. Bohaterem jest angielski podróżnik Jonathan Green, który wyrusza na wyprawę z Rosji do Chin, a po drodze natrafia na smoki, czarną magię i złoczyńców.

W obsadzie są Jason Flemyng, Jackie Chan, Charles Dance, James Hook, Rutger Hauer i Arnold Schwarzenegger. Budżet wynosi 50 mln dolarów.

Film miał premierę w wielu krajach w 2019 roku. Do Wielkiej Brytanii trafi 10 kwietnia.