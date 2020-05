The Kissing Booth 2 - data premiery sequela ujawniona... za pomocą puzzli

fot. materiały prasowe

The Kissing Booth to film Netflixa, który bazuje na powieści autorstwa Beth Reekles. Produkcja jest utrzymywana w tonie romantycznym i jest kierowana do nastolatków. Fabuła skupia się na Elle Evans, popularnej dziewczynie, która jednak nigdy jeszcze się nie całowała. Kiedy podczas wiosennego festynu dochodzi do pocałunku Elle z bratem jej najlepszej przyjaciółki, dziewczyna rozpoczyna niezwykły romans.

W zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że Netflix zamawia sequel filmu. W obsadzie powrócą Joey King, Joel Courtney i Jacob Elordi. Teraz King, układając puzzle na streamie, ujawniła datę premiery kontynuacji.

Druga część kontynuować będzie przygody znanych już widzom bohaterów – Noaha i Elle. Teraz chłopak wyjeżdża na studia do Oxfordu, a jego młodsza dziewczyna musi jeszcze przez rok chodzić do liceum. Związek na odległość nie jest łatwą sprawą i czasem trudno będzie pogodzić uczuciowe pragnienia z wielokilometrową rozłąką. Niespodziewanie na drodze Elle stanie przystojny i niezwykły Marco. Tymczasem Noah na uczelni poznaje atrakcyjną studentkę. Czy związek tej dwójki będzie miał szansę przetrwać?

Poniżej znajdziecie wideo ze streamu i plakat:



Netflix

The Kissing Booth 2 - premiera filmu ma mieć miejsce 24 lipca 2020 roku na platformie Netflix.