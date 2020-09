The Mandalorian: sezon 2 - Boba Fett jednak potwierdzony? Jest dowód

Źródło: Lucasfilm

Według plotek w 2. sezonie The Mandalorian powróci Temuera Morrison do roli Rexa i Boby Fetta. Aktor grał klony w trylogii prequeli Star Wars, a wiemy, że obie postacie są klonami Jango Fetta.

Wygląda na to, że mamy potwierdzenia. Australijska strona castingowa dla branży opublikowała na stronie Morrisona informację, że gra on legendarnego Bobę Fetta w 2. sezonie The Mandalorian. Ciekawe jest to, że jest tam wymieniony tylko Fett, a nie również Rex.

Fett wydaje się więc już formalnością, ale nie wykluczamy, że zgodnie z plotkami Rex również się pojawi. Do oficjalnego potwierdzenia traktujemy jednak tę informację jako plotkę pomimo tak pewnego źródła jak ten branżowy portal.

Fabularne szczegóły powrotu Boby Fetta nie są znane. Wiemy, że w Powrocie Jedi wpadł do Jamy Sarlacca, w której teoretycznie zginął. Według legend, czyli starego kanonu Star Wars, Fett był tak twardy, że wydostał się z tego piekła i miał jeszcze ciekawe wątki związane z kulturą Mandalorian.

fot. zrzut ekranu

