The Outer Worlds - kiedy wersja na Nintendo Switch? Jest data premiery

The Outer Worlds zadebiutowało w październiku 2019 roku na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Już wcześniej zapowiedziano, że RPG to trafi także na Nintendo Switch, ale posiadacze tego sprzętu będą musieli poczekać na port nieco dłużej. Dokładna data premiery została już ujawniona i gra pojawi się na hybrydowej konsoli japońskiej firmy już niedługo, a konkretnie 6 marca. Zainteresowani zapłacą za nią pełną cenę - 59,99$, czyli ok. 250 zł.

Jest jednak też i gorsza wiadomość. Ujawniona okładka zdradza, że gra nie będzie dostępna na kartridżu. Gracze będą zmuszeni do pobrania jej z sieci nawet wtedy, gdy zdecydują się na zakup wydania pudełkowego. To zawierać będzie bowiem jedynie kod do aktywacji w cyfrowym sklepie Nintendo eShop.

The Board would like to share with you this important announcement: #TheOuterWorlds is coming to Nintendo Switch on March 6! Now you will be able to complete your assigned tasks anywhere you go. 🚀✨

