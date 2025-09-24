Premiera The Savant przesunięta! Jessica Chastain się z tym nie zgadza

fot. Apple TV+

Na trzy dni przed planowaną premierą serial Apple TV+ The Savant został niespodziewanie przesunięty.

The Savant - przesunięcie premiery

Platforma nie podała oficjalnego powodu tej decyzji, jednak prawdopodobnie związane jest to z tematyką serialu. Motywem przewodnim jest bowiem wątek zapobiegania atakom ekstermistów, a także pojawiają się sceny ukazujące snajpera w akcji czy zamach na budynek rządowy. To z kolei mogłoby być impulsem do reakcji po niedawnym zamachu na amerykańskiego prawicowego aktywistę politycznego Charliego Kirka, który zakończył się jego śmiercią.

Jessica Chastain, która wciela się w główną rolę w serialu, nie zgadza się jednak z tą decyzją. W obszernym poście opublikowanym za pośrednictwem Instagram Stories wyjaśniła swój punkt widzenia.

Chcę powiedzieć, jak bardzo cenię sobie moje partnerstwo z Apple. Byli niesamowitymi współpracownikami i głęboko szanuję ich zespół. To powiedziawszy, chciałam się z Państwem skontaktować i dać znać, że nie jesteśmy zgodni co do decyzji o wstrzymaniu premiery The Savant. W ciągu ostatnich pięciu lat, odkąd tworzymy ten serial, byliśmy świadkami niestety dużej liczby aktów przemocy w Stanach Zjednoczonych: próby porwania gubernator Michigan Gretchen Whitmer; ataku na Kapitol 6 stycznia; prób zamachu na prezydenta Trumpa; politycznych zabójstw przedstawicieli Partii Demokratycznej w Minnesocie; ataku na męża spikerki Pelosi; zabójstwa konserwatywnego komentatora Charliego Kirka; ostatniej strzelaniny w stacji telewizyjnej ABC w Kalifornii oraz ponad 300 strzelanin w szkołach w całym kraju. Te zdarzenia, choć nie obejmują całego spektrum przemocy, jakiej byliśmy świadkami w Stanach Zjednoczonych, ilustrują szerszy sposób myślenia, który przekracza podziały polityczne i musi zostać skonfrontowany. Nigdy nie unikałam trudnych tematów i choć chciałabym, aby ten serial nie był tak aktualny, niestety jest. The Savant opowiada o bohaterach, którzy każdego dnia pracują, aby powstrzymywać przemoc, zanim do niej dojdzie, a oddanie czci ich odwadze wydaje się dziś ważniejsze niż kiedykolwiek. Chociaż szanuję decyzję Apple o tymczasowym wstrzymaniu premiery, pozostaję pełna nadziei, że serial wkrótce dotrze do widzów. Do tego czasu życzę wszystkim bezpieczeństwa i siły i poinformuję was, kiedy The Savant zostanie wydany.

The Savant - co wiadomo?

The Savant opowie historię Jody, która za dnia jest zwykłą mamą mieszkającą z dziećmi na przedmieściach. Jednak po zapadnięciu zmroku staje się tytułowym Savantem, czyli agentką specjalną, której zadaniem jest przeszukiwanie najgłębszych i najmroczniejszych części internetu w poszukiwaniu najgroźniejszych jednostek i organizacji.

Miniserial będzie składał się z 8 odcinków. Nie podano jeszcze nowej daty premiery na Apple TV+.

