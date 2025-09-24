Premiera The Savant przesunięta! Jessica Chastain się z tym nie zgadza
Apple TV+ przesunęło premierę serialu The Savant z powodu niedawnych wydarzeń w USA. Z tą decyzją nie zgadza się jednak aktorka grająca główną rolę - Jessica Chastain.
Na trzy dni przed planowaną premierą serial Apple TV+ The Savant został niespodziewanie przesunięty.
The Savant - przesunięcie premiery
Platforma nie podała oficjalnego powodu tej decyzji, jednak prawdopodobnie związane jest to z tematyką serialu. Motywem przewodnim jest bowiem wątek zapobiegania atakom ekstermistów, a także pojawiają się sceny ukazujące snajpera w akcji czy zamach na budynek rządowy. To z kolei mogłoby być impulsem do reakcji po niedawnym zamachu na amerykańskiego prawicowego aktywistę politycznego Charliego Kirka, który zakończył się jego śmiercią.
Jessica Chastain, która wciela się w główną rolę w serialu, nie zgadza się jednak z tą decyzją. W obszernym poście opublikowanym za pośrednictwem Instagram Stories wyjaśniła swój punkt widzenia.
The Savant - co wiadomo?
The Savant opowie historię Jody, która za dnia jest zwykłą mamą mieszkającą z dziećmi na przedmieściach. Jednak po zapadnięciu zmroku staje się tytułowym Savantem, czyli agentką specjalną, której zadaniem jest przeszukiwanie najgłębszych i najmroczniejszych części internetu w poszukiwaniu najgroźniejszych jednostek i organizacji.
Miniserial będzie składał się z 8 odcinków. Nie podano jeszcze nowej daty premiery na Apple TV+.
Za dnia mama, po zmroku internetowa agentka specjalna. Zwiastun The Savant z Jessicą Chastain
Źródło: deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
22
wrz
Północ Południe
22
wrz
To się nie dzieje
22
wrz
Zaprawdę Hitler umarł
23
wrz
Marathon
23
wrz
W głębinie
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1970, kończy 55 lat
ur. 1958, kończy 67 lat
ur. 1984, kończy 41 lat
ur. 1988, kończy 37 lat
ur. 1987, kończy 38 lat