The Texas Chain Saw Massacre zapowiedziane. Leatherface powróci w horrorze dla wielu graczy

The Texas Chain Saw Massacre to nadchodząca gra na podstawie filmowej serii horrorów Teksańska masakra piłą mechaniczną. Produkcja tworzona jest przez studio Gun Interactive i będzie przedstawicielem gatunku asymetrycznych, sieciowych survivali. Oznacza to, że graczy czekać będą drużynowe starcia z mordercą, na wzór tych, znanych chociażby z Dead by Daylight czy innego dzieła Gun Interactive, czyli Friday the 13th: The Game.

Jak na razie nie podano żadnych szczegółów dotyczących daty premiery. Gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Nie jest sekretem fakt, że pierwsza Teksańska masakra to prawdopodobnie mój ulubiony horror w historii. Możliwość zagłębienia się w tę markę wraz z zespołem Gun i we współpracy z Sumo, by wprowadzić w życie naszą wizje, jest niemal surrealistyczna. Nie mogę doczekać się, aż wszyscy zobaczą, nad czym pracujemy - mówi Ronnie Hobbs z Gun Interactive.

The Texas Chain Saw Massacre - zwiastun

